محافظ دمياط يتفقد معرض الزرقا "أهلاً رمضان" بالزرقا





تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط ، معرض " أهلاً رمضان " بمدينة الزرقا والذى يُقام بالتعاون بين حزب مستقبل وطن والنائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

هذا وقد تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " موقف توافر السلع بالمعرض بأسعار مخفضة ومٌعلن عنها أمام المواطنين ، حيث يضم السلع الغذائية والأساسية و الخضروات واللحوم والاسماك.

وأشاد " المحافظ " بالجهود المبذولة لتوفير كافة السلع التى يحتاجها المواطن فى مكان واحد وبأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهلهم تزامنًا مع حلول الشهر المبارك وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء التفقد بحضور النائب وليد التمامى و النائب أمير الصديق عضوا مجلس الشيوخ و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و المهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.