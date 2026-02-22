محافظ كفر الشيخ: إزالة 54 إعلانًا مخالفًا في بيلا وبلطيم

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، إزالة 54 إعلانًا مخالفًا بمركزي بيلا وبلطيم، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية.

وأوضح مكي، في تصريحات صحفية، اليوم "الأحد" أن هذه الإزالات تأتي في إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، وسند أبوكيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومحمد السعيد، مدير إدارة الدعاية والإعلانات بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.

ووجه بالاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.