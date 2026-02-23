الأنبا باخوميوس يهنئ الأنبا يوأنس بترقيته إلى درجة مطران في دير العذراء بجبل أسيوط

استقبل نيافة الأنبا يوأنس مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، نيافة الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري، الذي حرص على تقديم التهنئة بمناسبة ترقية نيافته إلى درجة المطرانية، وذلك بدير السيدة العذراء مريم بجبل أسيوط.

ورافق نيافة الأنبا باخوميوس في الزيارة الأب الراهب القمص تادرس السكندري، حيث سادت أجواء روحية مملوءة بالمحبة والأخوة الكنسية، معبرين عن فرحتهم بهذه الخطوة المباركة في مسيرة الخدمة الرعوية.

وأكد الحضور أن ترقية نيافة الأنبا يوأنس إلى رتبة مطران تُعد تقديرًا لعطائه وخدمته الممتدة في إيبارشية أسيوط، وصلواته وجهوده في رعاية الشعب وتدبير شؤون الإيبارشية بحكمة وأمانة.

واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية وتبادل كلمات المحبة، في مشهد يعكس روح الوحدة والترابط بين رعاة الكنيسة، سائلين الله أن يبارك خدمة نيافته ويمنحه نعمة وقوة لمواصلة رسالته الرعوية.