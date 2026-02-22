اليورانيوم في قلب الأزمة.. أبو شادي: التصعيد الأمريكي ضغط تفاوضي

وضع يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ملف اليورانيوم الإيراني في صدارة المشهد، مؤكدًا أن طهران لم تكشف حتى الآن عن الحجم الحقيقي لمخزونها، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية بشأن نسب التخصيب وآليات الرقابة.

إنشاء شركة دولية للتخصيب

وأشار إلى وجود مقترح بإنشاء شركة دولية للتخصيب داخل إيران تحت إشراف رقابي، مقابل رفض طهران نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، مع تمسكها برفع العقوبات كشرط لأي تنازلات.

وأوضح أبو شادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن الحشد العسكري والتصريحات الصادرة عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تجاه إيران تندرج في إطار الضغط التفاوضي أكثر من كونها مؤشرًا مباشرًا على حرب وشيكة.

ضربة عسكرية محتملة

وحذر من أن أي ضربة عسكرية محتملة قد تؤدي إلى اشتعال المنطقة، في ظل احتمالات تدخل قوى كبرى مثل الصين وروسيا، إلى جانب القدرات الصاروخية الإيرانية.

التأثير في حركة الملاحة

كما أشار إلى أن طهران تمتلك أوراق ضغط استراتيجية، من بينها قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بما قد ينعكس على إمدادات النفط العالمية، مؤكدًا أن المسار التفاوضي يظل الحل الأقرب، وأن مقترحًا أخيرًا من الجانب الإيراني سيُسلَّم إلى ويتكوف في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.