نجاتي مهاجما محمد رمضان: يعاني من أحادية في التفكير

علق الفنان محمد نجاتي ، على التصريحات التي أطلقها حول كون الفنان محمد رمضان "نمبر وان"، مشيرًا إلى أن مقارنة هذا بالنجوم العالميين غير عادلة، قائلاً: “لو محمد رمضان هو "نمبر وان”، أمال النجوم العالميين دول يبقوا إيه؟ هذه فكرة أحادية لا أحبها على الإطلاق، ولا أؤمن بها."

وأضاف نجاتي، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “الفكرة نفسها بتعطي انطباعًا مضللًا، وكأنك تزيف الواقع ممكن أغنية أو فيلم يحقق أعلى المشاهدات، ولكن تعميم نفسك على أنك رقم واحد هو أمر لا أستطيع قبوله.”

وتابع: “كل فنان له مكانته وحقه في أن يشعر بالفخر بما يقدمه، لكن الشخص الذي يبالغ في تعظيم ذاته يخلق صورة غير دقيقة للجمهور بالنسبة لي، هذه ليست ثقافتي، ولا طريقتي في التعامل مع الفن.”

وأوضح أن الاحترام المتبادل بين الفنانين، وتقدير الجمهور، أهم من أي ألقاب أو أرقام، مشددًا على أن الفن الحقيقي هو ما يقاس بالأداء والجمهور، وليس بمقارنات عشوائية أو تصريحات استفزازية.