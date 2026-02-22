قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟
قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هند صبري تقلب الطاولة على رياض الخولي في منّاعة

سعيد فراج

شهدت الحلقة الخامسة من منّاعة، تواجه هند صبري (غرام)، المعلم رشاد الذي يجسده رياض الخولي بعد أن حاول استمالتها بعرض قصر وذهب وأموال طائلة. ورغم بريق الإغراء، تدرك أن ما يُطرح أمامها ليس شراكة بل محاولة امتلاك، فترفض أن تكون تابعة لأحد.
المشهد كُتب بلغة ناعمة ظاهريًا، لكن غرام قرأته بعين حذرة؛ لم تنخدع بالثراء، بل قرأت ما بين السطور، وفهمت أن المال هنا ليس طوق نجاة، بل قيود مغلفة بالرفاهية، فجاء رد فعلها مزيجًا من الأنفة والذكاء، ورفضت ما قدمه له من عروض.
تجلت عبقرية الأداء لدى هند صبري في أحد أقسى مشاهد الحلقة؛ لحظة المواجهة بين غرام وابنها "علي" بعدما سمع اعترافها بموت والده. هنا، قدمت فيه هند سيمفونية من الانتقالات الشعورية الدقيقة. بدأ المشهد بمحاولة إنكار سريعة، رغبةً في حماية براءة طفلها، لكن أمام نظراته الباحثة عن اليقين، تحول الأداء إلى صمت ثقيل، ثم استسلام كامل للحقيقة، ووعداً صريحاً بعدم إخفاء شيء مجدداً.
مسلسل مناعة، يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية، بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم تأليف عباس ابو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

هند صبري اخبار الفن نجوم الفن

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

أرشيفية

تقرير.. خيارات عسكرية مطروحة لدى ترامب تجاه إيران حال فشل المسار الدبلوماسي

رئيس الوزراء السلوفاكي يطالب بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا غدا

رئيس الوزراء السلوفاكي يطالب بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا غدا

روبيو

روبيو: التحالف الأمريكي الياباني حجر الزاوية للسلام والاستقرار والازدهار في منطقة الهندي والهادئ

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

