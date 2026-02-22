هند صبري تقلب الطاولة على رياض الخولي في منّاعة

شهدت الحلقة الخامسة من منّاعة، تواجه هند صبري (غرام)، المعلم رشاد الذي يجسده رياض الخولي بعد أن حاول استمالتها بعرض قصر وذهب وأموال طائلة. ورغم بريق الإغراء، تدرك أن ما يُطرح أمامها ليس شراكة بل محاولة امتلاك، فترفض أن تكون تابعة لأحد.

المشهد كُتب بلغة ناعمة ظاهريًا، لكن غرام قرأته بعين حذرة؛ لم تنخدع بالثراء، بل قرأت ما بين السطور، وفهمت أن المال هنا ليس طوق نجاة، بل قيود مغلفة بالرفاهية، فجاء رد فعلها مزيجًا من الأنفة والذكاء، ورفضت ما قدمه له من عروض.

تجلت عبقرية الأداء لدى هند صبري في أحد أقسى مشاهد الحلقة؛ لحظة المواجهة بين غرام وابنها "علي" بعدما سمع اعترافها بموت والده. هنا، قدمت فيه هند سيمفونية من الانتقالات الشعورية الدقيقة. بدأ المشهد بمحاولة إنكار سريعة، رغبةً في حماية براءة طفلها، لكن أمام نظراته الباحثة عن اليقين، تحول الأداء إلى صمت ثقيل، ثم استسلام كامل للحقيقة، ووعداً صريحاً بعدم إخفاء شيء مجدداً.

مسلسل مناعة، يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية، بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم تأليف عباس ابو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.