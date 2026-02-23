قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الأمريكي: بحثت مع رئيس الوزراء العراقي أهداف خطة ترامب للسلام

هاجر ابراهيم

أكد المبعوث الأمريكي توم براك، أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي أهداف بناء مستقبل يتماشى مع خطة ترامب للسلام، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت، الدكتور زيد عباس شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته الوزارة بأنه تعد على سيادة الكويت البحرية.

وأوضحت وزارة الخارجية، ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة، السفير عزيز رحيم الديحاني، أن الاحتجاج جاء بعد قيام العراق بإيداع إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتعلق بالمجالات البحرية، تضمنت ادعاءات تمس السيادة الكاملة لدولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، ومنها مناطق مثل فشت القيد وفشت العيج، التي لم تكن محل أي خلاف بين البلدين سابقًا.

وأكدت الكويت في مذكرة الاحتجاج على أهمية احترام سيادتها البحرية، ودعت العراق إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الملف، وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي، خاصة ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.



 

