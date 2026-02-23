برلمانية: التوسع في جذب الاستثمارات ركيزة أساسية للحفاظ على النمو الاقتصادي

ثمنت النائبة شيماء نبيه ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير التخطيط بشأن حرص الوزارة على تحسين. وضع الاقتصاد لتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشارت" نبيه" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن ارتكاز مصر على منهجية اقتصادية تعتمد على السردية الوطنية يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الكلي، من خلال التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية.



وشددت عضو النواب على أهمية التوسع في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ، باعتبارها ركيزة أساسية في الحفاظ على النمو الاقتصادي.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في ملفات عمل المجموعة الاقتصادية، وفي صياغة التوجه الاقتصادي للدولة المصرية بوجه عام.



وقال مدبولي إن الفترة الأخيرة شهدت جهودا مكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.