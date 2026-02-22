قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مع انتشارها في شهر رمضان المبارك.. تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية

معتز الخصوصي

مع حلول شهر رمضان المبارك من كل عام ، تنتشر ظاهرة إطلاق الألعاب النارية والشماريخ في شوارع مصر ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات لجريمة حيازة الألعاب النارية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على 5 شباب متهمين بتداول الألعاب النارية والشماريخ وتعريض حياة مواطني مدينة المحلة لخطر الموت أثناء الاحتفالات بحلول شهر رمضان المبارك.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول تجمع العشرات من الشباب بشارع شكري القوتلي واستخدامهم للألعاب النارية والشماريخ بدائرة القسم .

حملات أمنية 

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة للوقوف على آخر التطورات.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بشوارع وميادين المدينة العمالية تمكن ضباط فرع البحث الجنائى تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي والرائدين عبد المنعم الوكيل ومحمد عيد رئيسا مباحث اول وثاني المحلة من ضبط 5 شباب بتهمة استخدام الألعاب النارية والشماريخ وتعريض حياة المواطنين للخطر الموت.

ردع مخالفين 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شهر رمضان المبارك الألعاب النارية الشماريخ قانون العقوبات حيازة الألعاب النارية

