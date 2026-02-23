انقلاب تريلا أعلى كوبري مول مصر بسبب السرعة الزائدة.. صور

شهد طريق مدينة 6 أكتوبر انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" أعلى كوبري مول مصر ما أسفر عن توقف حركة السير ونجح رجال الإدارة العامة للمرور في رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث بطريق مدينة 6 أكتوبر حيث انقلبت سيارة نقل ثقيل "تريلا" أعلى كوبري مول مصر، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

تبين انقلاب سيارة تريلا بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وأسفر الحادث عن توقف حركة الطريق حتى دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش لرفع السيارة وتسيير السيارات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة تسببت في الحادث حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق ولم يتمكن من السيطرة على السيارة لثقل حمولتها فانقلبت على جانبها.