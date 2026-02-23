قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أبواب الخير يدعم "إبراهيم" ويتحمل تكلفة عملية قلب مفتوح تغيير الشريان التاجية

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمود محسن

للعام التاسع علي التوالي يعود برنامج "أبواب الخير " للإعلامي عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ويعاد في السابعة مساء بعد الإفطار ، ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وفي حلقة اليوم من البرنامج خلال شهر رمضان تلقي البرنامج اتصال هاتفي إبراهيم محمد (محتاج عملية قلب مفتوح تغيير الشريان التاجية بتكلفة 250 ألف جنيه).

وقال إبراهيم محمد لديه 54 سنة، كان شغال محصل في معامل دواجن، وكان شغال باليومية. تعب في سنة 2018، اصيب بجلطة في القلب، ومن يومها وهو مش بيقدر يشتغل.

وأضاف ومن شهر 9 الماضي ، مرض ودخل المستشفى، وعمل قسطرة، وكل الدكاترة قالوله إنه محتاج عملية قلب مفتوح، وهيغير الشريان التاجية بتكلفة 250 ألف جنيه.

واشار إبراهيم بأنه متزوج ولديه  4 أولاد، اتنين منهم لسة في التعليم، وواحد بس اللي بيشتغل في مصنع، ومعندوش أي معاش شهري. ونفسه يعمل العملية عشان يرجع يشتغل زي الأول.

وزف الليثي البشري الي ابراهيم بان البرنامج يتحمل  تكاليف العملية كامله وسط سعادته وفرحته .

وعلي جانب آخر يقدم  البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.
 
كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.
 
فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

يذاع برنامج أبواب الخير  يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصرا عبر اثير إذاعة راديو مصر والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار .

عمرو الليثي برنامج إذاعي الشهر الكريم قسطرة الشريان التاجي

