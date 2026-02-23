اقتراح أمام البرلمان للتوسع في مراكز علاج الأورام بالمحافظات

تقدَّم النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ، باقتراحٍ برغبةٍ بشأن التوسّع في إنشاء وتطوير مراكز علاج الأورام بالمحافظات، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم.

وأوضح النائب، أن مرضى الأورام يضطرون في كثير من الأحيان إلى السفر لمسافات طويلة لتلقّي العلاج في المراكز الكبرى، الأمر الذي يُمثّل مشقةً جسدية ونفسية ومادية، خاصةً مع تكرار جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التوسع في مراكز علاج الأورام بالمحافظات سيسهم في تحقيق العدالة الصحية، وسرعة تقديم الخدمة الطبية، وتقليل قوائم الانتظار، فضلًا عن تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية.

وشدّد النائب هشام الحسيني على ضرورة دعم هذه المراكز بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر المتخصصة، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مطالبًا بسرعة دراسة الاقتراح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

