سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.585 جنيه و12.711 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 12.674 جنيه و12.869 جنيه وفق آخر تحديثات معلنة.
أسعار الريال السعودي في البنوك
QNB الأهلي
الشراء: 12.711 جنيه
البيع: 12.740 جنيه
المصرف العربي الدولي
الشراء: 12.711 جنيه
البيع: 12.740 جنيه
HSBC مصر
الشراء: 12.710 جنيه
البيع: 12.740 جنيه
البنك المركزي المصري
الشراء: 12.706 جنيه
البيع: 12.744 جنيه
البنك الأهلي الكويتي – بيريوس
الشراء: 12.698 جنيه
البيع: 12.728 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 12.691 جنيه
البيع: 12.740 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 12.673 جنيه
البيع: 12.713 جنيه
بنك مصر
الشراء: 12.668 جنيه
البيع: 12.740 جنيه
البنك الأهلي المصري
الشراء: 12.668 جنيه
البيع: 12.740 جنيه
بنك قناة السويس
الشراء: 12.660 جنيه
البيع: 12.746 جنيه
بنك البركة
الشراء: 12.646 جنيه
البيع: 12.740 جنيه
كريدي أجريكول مصر
الشراء: 12.640 جنيه
البيع: 12.740 جنيه
بنك التعمير والإسكان
الشراء: 12.609 جنيه
البيع: 12.674 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 12.585 جنيه
البيع: 12.869 جنيه
سعر الريال السعودي
سجل الريال السعودي أعلى سعر شراء في كل من QNB الأهلي والمصرف العربي الدولي عند 12.711 جنيه، فيما بلغ أقل سعر شراء في بنك الكويت الوطني NBK عند 12.585 جنيه.
أما أعلى سعر بيع فقد سجله بنك الكويت الوطني NBK عند 12.869 جنيه، فيما كان أقل سعر بيع في بنك التعمير والإسكان عند 12.674 جنيه.
وسجلت البنوك الأخرى أسعار شراء بين 12.640 و12.710 جنيه، وأسعار بيع بين 12.728 و12.746 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات التداول داخل السوق المصرفي.