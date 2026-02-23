سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.585 جنيه و12.711 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 12.674 جنيه و12.869 جنيه وفق آخر تحديثات معلنة.

أسعار الريال السعودي في البنوك

QNB الأهلي

الشراء: 12.711 جنيه

البيع: 12.740 جنيه

المصرف العربي الدولي

الشراء: 12.711 جنيه

البيع: 12.740 جنيه

HSBC مصر

الشراء: 12.710 جنيه

البيع: 12.740 جنيه

البنك المركزي المصري

الشراء: 12.706 جنيه

البيع: 12.744 جنيه

البنك الأهلي الكويتي – بيريوس

الشراء: 12.698 جنيه

البيع: 12.728 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 12.691 جنيه

البيع: 12.740 جنيه

بنك الإسكندرية

الشراء: 12.673 جنيه

البيع: 12.713 جنيه

بنك مصر

الشراء: 12.668 جنيه

البيع: 12.740 جنيه

البنك الأهلي المصري

الشراء: 12.668 جنيه

البيع: 12.740 جنيه

بنك قناة السويس

الشراء: 12.660 جنيه

البيع: 12.746 جنيه

بنك البركة

الشراء: 12.646 جنيه

البيع: 12.740 جنيه

كريدي أجريكول مصر

الشراء: 12.640 جنيه

البيع: 12.740 جنيه

بنك التعمير والإسكان

الشراء: 12.609 جنيه

البيع: 12.674 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 12.585 جنيه

البيع: 12.869 جنيه

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي أعلى سعر شراء في كل من QNB الأهلي والمصرف العربي الدولي عند 12.711 جنيه، فيما بلغ أقل سعر شراء في بنك الكويت الوطني NBK عند 12.585 جنيه.

أما أعلى سعر بيع فقد سجله بنك الكويت الوطني NBK عند 12.869 جنيه، فيما كان أقل سعر بيع في بنك التعمير والإسكان عند 12.674 جنيه.

وسجلت البنوك الأخرى أسعار شراء بين 12.640 و12.710 جنيه، وأسعار بيع بين 12.728 و12.746 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات التداول داخل السوق المصرفي.