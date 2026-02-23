قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.585 جنيه و12.711 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 12.674 جنيه و12.869 جنيه وفق آخر تحديثات معلنة.

أسعار الريال السعودي في البنوك

QNB الأهلي
الشراء: 12.711 جنيه
البيع: 12.740 جنيه

المصرف العربي الدولي
الشراء: 12.711 جنيه
البيع: 12.740 جنيه

HSBC مصر
الشراء: 12.710 جنيه
البيع: 12.740 جنيه

البنك المركزي المصري
الشراء: 12.706 جنيه
البيع: 12.744 جنيه

البنك الأهلي الكويتي – بيريوس
الشراء: 12.698 جنيه
البيع: 12.728 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 12.691 جنيه
البيع: 12.740 جنيه

بنك الإسكندرية
الشراء: 12.673 جنيه
البيع: 12.713 جنيه

بنك مصر
الشراء: 12.668 جنيه
البيع: 12.740 جنيه

البنك الأهلي المصري
الشراء: 12.668 جنيه
البيع: 12.740 جنيه

بنك قناة السويس
الشراء: 12.660 جنيه
البيع: 12.746 جنيه

بنك البركة
الشراء: 12.646 جنيه
البيع: 12.740 جنيه

كريدي أجريكول مصر
الشراء: 12.640 جنيه
البيع: 12.740 جنيه

بنك التعمير والإسكان
الشراء: 12.609 جنيه
البيع: 12.674 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 12.585 جنيه
البيع: 12.869 جنيه

سعر الريال السعودي 

سجل الريال السعودي أعلى سعر شراء في كل من QNB الأهلي والمصرف العربي الدولي عند 12.711 جنيه، فيما بلغ أقل سعر شراء في بنك الكويت الوطني NBK عند 12.585 جنيه.

أما أعلى سعر بيع فقد سجله بنك الكويت الوطني NBK عند 12.869 جنيه، فيما كان أقل سعر بيع في بنك التعمير والإسكان عند 12.674 جنيه.

وسجلت البنوك الأخرى أسعار شراء بين 12.640 و12.710 جنيه، وأسعار بيع بين 12.728 و12.746 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات التداول داخل السوق المصرفي.

أسعار صرف الريال السعودي أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه أسعار الريال السعودي في البنوك سعر الريال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون قائما على العلامات الشرعية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

لم يتجاوز الـ 18 عامًا… محمد رضا قابيل يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر

الارتباط

هل يجوز الارتباط في السر دون علم الأهل؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد