توك شو

قصة نجاح الحاج سيد.. استصلحت الصحراء وأصبح لدي مزرعة وشركة للتصدير

محمود محسن

قال الإعلامي عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.


وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة،  إلى أهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي عمرو الليثي ، بـ سيد لبيب ولديه قصة كفاح مشرفة

وقال الحاج سيد لبيب، انني ابلغ من العمر ٥٥ عام ومتعلم ، وورثت حب الزراعة والحياة الزاهية من والدي وأجدادي، وكنا بنشتغل في المحاصيل التقليدية قبل عام ٢٠٠٠  وقبل ظهور الري الحدث.

وأضاف قائلًا: انني مع ظهور الري الحديث اخذت قرار بالخروج الي الصحراء وهذي هي النقطة المهمة والتي كانت سبب في التحول في حياتي وأسرتي حيث الخروج الي الصحراء واستخدام وسائل ري حديثة


وتابع: في البداية كنا بنزرع قمح وفول وبرسيم وكانت مساحة الأراضي التي نستصلحها أقل من الوقت الحاضر  ، وكنا بنربي المواشي

واشار الي انه في الوقت الحالي ظهر الري الحديث ودعم من الدوله للتصدير ومن ثم اتجهنا الي المحاصيل التصديرية الشتوية والصيفية ، والفراولة من اهم المحاصيل التي ترفع مستوي المعيشة للمزارع وايضا التصدير للخارج  ، وفي عام ٢٠٠٠ كانت محاصيل تقليدية باماكانات متواضعة

وأوضح انه في عام ٢٠٠٦ توجهت الي البنك الزراعي المصري والذي دعمنا بكافة المستلزمات حتي تحدث طفرة في الزراعة وفي المحاصيل التصديرية وكانت فتح كبير علينا واصبحت لدي مزرعة وشركة للتصدير والبنك الطرف الثالث الذي يدعمنا بالسيولة النقدية وحدثت طفرة في المحاصيل الزراعية التي تصدرها وبكميات اكبر وبإمكانات اكبر 

ووجه النصيحة الي اي فلاح او شاب بانه لابد ان يكون لك هدف وان تبدء صغير ثم تكبر وان يكافح ويخلص في عمله  ، وكلما تخلص في الاهتمام بالزرع يعطيك ويمنحك الخير ، وباذن الله سيجد الخير والأرض الزراعية والفلاحة كلها خير ولابد من الإخلاص والتضحية    

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة  في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

