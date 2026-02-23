مسلمو موسكو: المجتمع الإسلامي الروسي يولي اهتماما كبيرا بتربية الأطفال

أكد إيلدار علييف، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي موسكو، أن شهر رمضان يمثل فرصة عظيمة لغرس القيم الإسلامية في نفوس الأطفال، مشيرًا إلى أن المجتمع الإسلامي الروسي يولي اهتمامًا بالغًا بتربية الأطفال وتعليمهم المبادئ الأساسية للإسلام، مثل حب الآخرين والعمل من أجل الخير العام وحب الوطن.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "هدى للناس"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهيئة الروحية تستخدم المدارس والمنصات الرقمية لتوفير تعليم ديني متكامل للأطفال، بما يشمل دورات دراسة القرآن الكريم وأساسيات الدين.

وأشار علييف إلى أهمية التعاون مع الدول الإسلامية، ولا سيما مصر، للاستفادة من خبراتها العلمية والتربوية في مجال تعليم الدين، مؤكدًا أن علماء مصر يمثلون إرثًا غنيًا بالوسطية والاعتدال، وأن هذه الخبرات تستمر في خدمة المجتمع الإسلامي الروسي حتى اليوم.

وأكد أن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمثل أسوة في التربية الرحيمة للأطفال، حيث تتجلى الرحمة والتفهم في التعامل مع الصغار دون عتاب أو صراخ.

وشدد علييف على ضرورة مراعاة استقلالية الأطفال في عصر العولمة، مع التأكيد على المبادئ الإسلامية الأبدية كالامتثال لأوامر الله عز وجل واحترام الوالدين، إضافة إلى تعزيز دور الفرد في المجتمع.

وأوضح أن شهر رمضان يشكل فرصة لتطبيق هذه القيم عمليًا من خلال قراءة القرآن، الأذكار، زيارة المساجد، وحضور صلاة التراويح وقيام الليل، مع نقل هذه القيم روحانيًا وعلميًا للأطفال في ظل التحديات المعيشية الراهنة.

