علي السبع يسخر من فخر أحمد رمزي أمام زملائهما.. الحلقة السادسة من مسلسل فخر الدلتا

يطلب آسر من فخر أن يساعده في تحضير فكرته وال reference الذي يعمل عليه ويعطيه جلابية فلاحي ليرتديها. يُحضر آسر باقي الفريق بما فيهم شهاب ابن شلبي مأمون، ويبدأ في تصوير فخر أمام عدة صفائح من السمن ومنتجات الألبان المكتوب عليها "فلاحي".

أثناء التصوير، يسخر آسر كثيرًا من فخر، حتى يطلب منه أن يمنحهم "التبليمة الفلاحي" ثم يعاود الضحك وسط ضحات عالية من باقي أعضاء الفريق، عدا تارا، ويستمر الموقف هكذا حتى يستوعب فخر ما يحدث فيخيم على وجهه الضيق، فيتوقف باقي الفريق عن الضحك أيضًا، مما يضع آسر في موقف محرج.

ويعود هذا الموقف إلى التنمر الذي يمارسه آسر على فخر منذ يومه الأول في الشركة، فهو يرفض وجوده ويراه أقل منه، وقد يخشى أيضًا أن يأخذ مكانه، لهذا يحاول بمختلف الطرق أن يحطم معنوياته. ياترى هل سينجح في ذلك؟ أم أن علاقتهم ستتطور وتتخطى هذا الخلاف؟

فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.