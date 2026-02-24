جمال العدل: أمي جالها جلطة بسبب هدف للأهلي بالدقيقة الأخيرة في إحدى المباريات

كشف المنتج جمال العدل، عن أزمة صحية مرت بها والدته بسبب النادي الأهلي، قائلًا: "جالها جلطة بسبب هدف للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة، من فرحتها بالهدف تعرضت لهذه الوعكة الصحية"، موضحًا أن والدته في الأصل مشجعة للنادي الأهلي، وبعد ذلك أصبحت مقدرة لكل الأمور الكروية ومتابعة جيدة.

وقال جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، إن جزء من عظمة والده أنه زملكاوي ورغم ذلك اصطحب والدته لمشاهدة مباراة للنادي الأهلي في الملعب، موضحًا أنه لو كان مكانه لن ولم يفعل هذا الفعل، قائلًا: "أنا مقدرش اعمل كده، مستحيل".

وتابع: "والدتي كانت أهلاوية بجد مش هزار، وكانت بتجيب جرائد وتقرأ عن كرة القدم وأصبح لديها حصيلة عن الأندية والكرة واللاعبين"، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في الدوري المصري الآن أصبحوا ذات مستوى واحد ومتقارب، بسبب دفع الأسر مقابل مادي لتدريب أولادهم في الأندية، قائلًا:"اللي معاه فلوس بيدفع ويدخل ابنه نادي، كل الناس عايزين ابنهم زي محمد صلاح".

وأوضح جمال العدل أن مهنة وفكرة "الكشاف" في كرة القدم لم تعد موجودة وهو ما كان له تأثير سلبي على جودة وخامة اللاعبين في الدوري المصري، مؤكدًا أن الكرة أصبحت للأغنية أكثر من الفقراء.