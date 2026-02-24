قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
أخبار مضللة.. ترامب ينفي معارضة قائد عسكري الدخول في حرب مع إيران
وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي
محاكمة 73 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. اليوم
موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق
مجانًا.. كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته؟.. الأزهر يجيب
دعاء الفجر في السادس من شهر رمضان.. ردد كلمات المغفرة والرجوع إلى الله
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير
صبري فواز يسخر من مدرب الأهلي: لا سيناريو ولا إخراج.. إيه اللي بيحصل؟
335 ألف دولار.. سلافيا براغ يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع موهبة الإسماعيلي
توك شو

جمال العدل: أمي جالها جلطة بسبب هدف للأهلي بالدقيقة الأخيرة في إحدى المباريات

جمال العدل
جمال العدل
هاني حسين

كشف المنتج جمال العدل، عن أزمة صحية مرت بها والدته بسبب النادي الأهلي، قائلًا: "جالها جلطة بسبب هدف للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة، من فرحتها بالهدف تعرضت لهذه الوعكة الصحية"، موضحًا أن والدته في الأصل مشجعة للنادي الأهلي، وبعد ذلك أصبحت مقدرة لكل الأمور الكروية ومتابعة جيدة.

وقال جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"،  إن جزء من عظمة والده أنه زملكاوي ورغم ذلك اصطحب والدته لمشاهدة مباراة للنادي الأهلي في الملعب، موضحًا أنه لو كان مكانه لن ولم يفعل هذا الفعل، قائلًا: "أنا مقدرش اعمل كده، مستحيل".

وتابع: "والدتي كانت أهلاوية بجد مش هزار، وكانت بتجيب جرائد وتقرأ عن كرة القدم وأصبح لديها حصيلة عن الأندية والكرة واللاعبين"، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في الدوري المصري الآن أصبحوا ذات مستوى واحد ومتقارب، بسبب دفع الأسر مقابل مادي لتدريب أولادهم في الأندية، قائلًا:"اللي معاه فلوس بيدفع ويدخل ابنه نادي، كل الناس عايزين ابنهم زي محمد صلاح".

وأوضح جمال العدل أن مهنة وفكرة "الكشاف" في كرة القدم لم تعد موجودة وهو ما كان له تأثير سلبي على جودة وخامة اللاعبين في الدوري المصري، مؤكدًا أن الكرة أصبحت للأغنية أكثر من الفقراء.

