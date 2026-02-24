قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق مبادرة "عقول ذكية.. لمستقبل واعد" لنشر ثقافة الشطرنج بين طلاب مدارس أسيوط

انطلاق مبادرة "عقول ذكية.. لمستقبل واعد" لنشر ثقافة الشطرنج بين طلاب مدارس أسيوط
انطلاق مبادرة "عقول ذكية.. لمستقبل واعد" لنشر ثقافة الشطرنج بين طلاب مدارس أسيوط
إيهاب عمر

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن انطلاق فعاليات مبادرة "عقول ذكية ..لمستقبل واعد " (الشطرنج: علمٌ يُبنى.. وفكرٌ يُخطط) والتى أطلقها قسم المشاركة المجتمعية بإدارة أسيوط التعليمية  وذلك بهدف نشر ثقافة الشطرنج  بين طلاب المدارس لتنمية التفكير وبناء عقول واعية فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط بتكثيف برامج التوعية والأنشطة المدرسية للطلاب.


وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تنظيم ندوتين ضمن فعاليات المبادرة بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية ومدرسة ناصر الإعدادية بنين وبحضور عدد كبير من القيادات التعليمية والطلاب تحت إشراف طارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية واحمد حسين وكيل الإدارة وامل ياسين مدير قسم المشاركة المجتمعية بإدارة أسيوط التعليمية وفاديةكامل وكيل القسم وعمرى كامل مدير مدرسة ناصر الثانوية وحسن منصور مدير مدرسة ناصر الإعدادية بنين .
وحاضر فى الندوتين الكابتن عمرو حسن رئيس لجنة حكام قطاعات الصعيد ورئيس لجنة شطرنيج المدارس والجامعات بقطاعات الصعيد مقدما عرضًا مميزًا حول أهمية الشطرنج فى تنمية مهارات التفكير والتحليل وصناعة القرار لدى الطلاب مشيرا الى أن الشطرنج مدرسة حقيقية لبناء الشخصية وتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم على الابداع والجد والاجتهاد فى العملية التعليمية.


وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية تكثيف الفعاليات والأنشطة التى تستهدف رفع الوعى وتنمية ذكاء الطلاب لمساعدتهم على التفوق الدراسى لافتا إلى أن الشطرنج ليس مجرد لعبة بل علم يُنمّى الذكاء الرياضى ويُعزز الصبر والتخطيط وتحمل المسؤولية ويسهم فى اكتشاف المواهب القادرة على تمثيل المحافظة في المحافل المحلية والدولية معلنا تقديم الدعم اللازم لتنظيم تلك الفعاليات وتكريم المتميزين والفائزين فى كافة المسابقات فى إطار الدعم والرعاية المقدمة من اللواء محمد علوان محافظ اسيوط وتأكيده على تكريم المتميزين فى كافة المجالات والأنشطة .

وزارة التربية والتعليم عقول ذكية مبادرة إدارة أسيوط التعليمية المشاركة المجتمعية ثقافة الشطرنج طلاب المدارس تنمية التفكير

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مرسيدس Little G 2027
فوط السيارة المايكروفايبر
