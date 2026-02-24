انطلاق مبادرة "عقول ذكية.. لمستقبل واعد" لنشر ثقافة الشطرنج بين طلاب مدارس أسيوط

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن انطلاق فعاليات مبادرة "عقول ذكية ..لمستقبل واعد " (الشطرنج: علمٌ يُبنى.. وفكرٌ يُخطط) والتى أطلقها قسم المشاركة المجتمعية بإدارة أسيوط التعليمية وذلك بهدف نشر ثقافة الشطرنج بين طلاب المدارس لتنمية التفكير وبناء عقول واعية فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط بتكثيف برامج التوعية والأنشطة المدرسية للطلاب.



وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تنظيم ندوتين ضمن فعاليات المبادرة بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية ومدرسة ناصر الإعدادية بنين وبحضور عدد كبير من القيادات التعليمية والطلاب تحت إشراف طارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية واحمد حسين وكيل الإدارة وامل ياسين مدير قسم المشاركة المجتمعية بإدارة أسيوط التعليمية وفاديةكامل وكيل القسم وعمرى كامل مدير مدرسة ناصر الثانوية وحسن منصور مدير مدرسة ناصر الإعدادية بنين .

وحاضر فى الندوتين الكابتن عمرو حسن رئيس لجنة حكام قطاعات الصعيد ورئيس لجنة شطرنيج المدارس والجامعات بقطاعات الصعيد مقدما عرضًا مميزًا حول أهمية الشطرنج فى تنمية مهارات التفكير والتحليل وصناعة القرار لدى الطلاب مشيرا الى أن الشطرنج مدرسة حقيقية لبناء الشخصية وتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم على الابداع والجد والاجتهاد فى العملية التعليمية.



وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية تكثيف الفعاليات والأنشطة التى تستهدف رفع الوعى وتنمية ذكاء الطلاب لمساعدتهم على التفوق الدراسى لافتا إلى أن الشطرنج ليس مجرد لعبة بل علم يُنمّى الذكاء الرياضى ويُعزز الصبر والتخطيط وتحمل المسؤولية ويسهم فى اكتشاف المواهب القادرة على تمثيل المحافظة في المحافل المحلية والدولية معلنا تقديم الدعم اللازم لتنظيم تلك الفعاليات وتكريم المتميزين والفائزين فى كافة المسابقات فى إطار الدعم والرعاية المقدمة من اللواء محمد علوان محافظ اسيوط وتأكيده على تكريم المتميزين فى كافة المجالات والأنشطة .