برلمانية: زيادة الرحلات بين مصر وإنجلترا رسالة ثقة عالمية في المقصد المصري

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن النمو الملحوظ في أعداد الرحلات الجوية بين مصر والمملكة المتحدة يمثل مؤشرًا قويًا على تعافي القطاع السياحي وتعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة على خريطة السياحة العالمية.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن اللقاء الذي جمع وزير السياحة والآثار شريف فتحي بسفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وما أسفر عنه من تأكيد على زيادة الحركة السياحية، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في استعادة الزخم السياحي من أحد أهم الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر.

تسيير رحلات مباشرة إلى مدينتي شرم الشيخ

وأضافت أن إعلان شركة Jet2.com عن بدء تسيير رحلات مباشرة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة اعتبارًا من فبراير 2027، يعد خطوة نوعية تعزز الربط الجوي وتفتح آفاقًا أوسع لزيادة أعداد السائحين البريطانيين، خاصة في ظل الطلب المتنامي على السياحة الشاطئية والثقافية في آن واحد.

وأشارت إلى أن التحضيرات الجارية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في لندن تمثل فرصة ذهبية للترويج للحضارة المصرية العريقة وجذب شرائح جديدة من السائحين المهتمين بالسياحة الثقافية، مؤكدة أن هذا الحدث يعزز القوة الناعمة المصرية ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الإيرادات السياحية.

وشددت العسيلي على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو زيادة الطاقة الفندقية وتطوير المنتجات السياحية ودمج الأنماط المختلفة، من السياحة الشاطئية إلى الثقافية والبيئية، بما يطيل مدة إقامة السائح ويرفع متوسط إنفاقه.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن تنامي الرحلات الجوية بين مصر وإنجلترا ليس مجرد زيادة في الأرقام، بل يعكس ثقة متجددة في الاستقرار المصري والبنية التحتية السياحية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والسياحية بين البلدين.