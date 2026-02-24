أتلتيكو مدريد يصطدم بكلوب بروج في موقعة الحسم على أرض الميتروبوليتانو

يحتضن ملعب ميتروبوليتانو مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة حاسمة تجمع أتلتيكو مدريد وضيفه كلوب بروج، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عند الساعة الثامنة إلا الربع.

مباراة الذهاب كانت واحدة من أكثر مواجهات الدور إثارة، بعدما انتهت بتعادل مثير (3-3) أبقى بطاقة التأهل معلّقة حتى صافرة النهاية في لقاء الليلة.

وبدأ أتلتيكو اللقاء بقوة، حيث افتتح جوليان ألفاريز التسجيل مبكرًا من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف أديمولا لوكمان الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

لكن الفريق البلجيكي عاد بقوة في النصف الثاني، مسجلًا ثلاثة أهداف عبر رافائيل أونيدي وتريسولدي وكريستوس، مستفيدًا من تراجع التركيز الدفاعي للروخيبلانكوس، قبل أن يمنح هدف عكسي أحرزه جويل أوردونيز في مرماه عند الدقيقة 79 قبلة الحياة لأتلتيكو، ليُنهي اللقاء بالتعادل.

وكان أتلتيكو قد حجز مقعده في هذا الدور بعدما أنهى المرحلة السابقة في المركز الرابع عشر، فيما صعد كلوب بروج بعد احتلاله المركز التاسع عشر، ليؤكد الطرفان قدرتهما على مواصلة التحدي القاري في واحدة من أكثر مواجهات الملحق ترقبًا.