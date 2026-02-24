قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصوير مقاطع فيديو لراغبى التمثيل.. القبص على مالك مكتب كاستينج بالجيزة
في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
توك شو

هل مريض السكر يصوم ؟.. استشاري باطنة يوضح

منار عبد العظيم

أكد الدكتور أسامة الخطيب، استشاري أمراض الباطنة والسكري، أن مرضى السكري ليسوا ممنوعين بشكل مطلق من الصيام، موضحًا أن القرار يعتمد على مدى قدرة المريض على ضبط مستوى السكر في الدم، وكذلك نوع السكري الذي يعاني منه.

تقييم فردي يشمل السكر التراكمي ونوعية العلاج

وخلال مداخلة في برنامج «رمضان القاهرة» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، والذي تقدمه الإعلاميتان شيرين غسان وآية الكفوري، أوضح الخطيب أن كل حالة تُقيّم بشكل منفصل، مع الأخذ في الاعتبار معدل السكر التراكمي، وكمية ونوع الأدوية التي يتناولها المريض، سواء كانت أدوية فموية أو حقن إنسولين.

تعديل الجرعات شرط أساسي للصيام الآمن

وأشار إلى أنه في حال كان مرض السكري معتدلًا وتحت السيطرة، يمكن للطبيب السماح بالصيام، مع ضرورة تعديل جرعات الإنسولين والأدوية المساعدة بما يتناسب مع ساعات الصيام وطبيعة الحالة الصحية.

استشارة الطبيب ضرورة لتفادي المضاعفات

وشدد استشاري الباطنة والسكري على أهمية استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، لضمان سلامة المريض وتجنب أي مضاعفات محتملة، مؤكدًا أن كل مريض يجب أن يحصل على خطة صيام مخصصة وفق وضعه الصحي.

مرض السكري اضرار السكر السكر والصبام

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

