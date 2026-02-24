هل مريض السكر يصوم ؟.. استشاري باطنة يوضح

أكد الدكتور أسامة الخطيب، استشاري أمراض الباطنة والسكري، أن مرضى السكري ليسوا ممنوعين بشكل مطلق من الصيام، موضحًا أن القرار يعتمد على مدى قدرة المريض على ضبط مستوى السكر في الدم، وكذلك نوع السكري الذي يعاني منه.

تقييم فردي يشمل السكر التراكمي ونوعية العلاج

وخلال مداخلة في برنامج «رمضان القاهرة» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، والذي تقدمه الإعلاميتان شيرين غسان وآية الكفوري، أوضح الخطيب أن كل حالة تُقيّم بشكل منفصل، مع الأخذ في الاعتبار معدل السكر التراكمي، وكمية ونوع الأدوية التي يتناولها المريض، سواء كانت أدوية فموية أو حقن إنسولين.

تعديل الجرعات شرط أساسي للصيام الآمن

وأشار إلى أنه في حال كان مرض السكري معتدلًا وتحت السيطرة، يمكن للطبيب السماح بالصيام، مع ضرورة تعديل جرعات الإنسولين والأدوية المساعدة بما يتناسب مع ساعات الصيام وطبيعة الحالة الصحية.

استشارة الطبيب ضرورة لتفادي المضاعفات

وشدد استشاري الباطنة والسكري على أهمية استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، لضمان سلامة المريض وتجنب أي مضاعفات محتملة، مؤكدًا أن كل مريض يجب أن يحصل على خطة صيام مخصصة وفق وضعه الصحي.