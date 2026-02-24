جمال العدل: فقدان شقيقي سامي ألم لا يوصف.. أكبر من رحيل والديّ

استعاد المنتج جمال العدل ذكريات شقيقه الراحل سامي العدل، مؤكدًا أنه كان «أهم شخص في حياته»، وأن رحيله ترك جرحًا عميقًا لم يندمل رغم مرور السنوات.

تأثير وفاة شقيقة

وخلال لقائه ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أوضح العدل أن شقيقه كان الشخصية الأكثر تأثيرًا في مسيرته الفنية وحياته الشخصية، سواء بالدعم والقوة التي منحها له خلال حياته، أو بحالة الحزن الكبيرة التي أعقبت وفاته.

«تأثرت برحيله أكثر من وفاة والديّ»

وفجّر جمال العدل مفاجأة بتأكيده أن تأثره بوفاة شقيقه فاق تأثره بوفاة والديه، مبررًا ذلك بطبيعة العلاقة الاستثنائية التي جمعتهما، قائلًا: «كنا أصدقاء مقربين جدًا، نخرج ونأكل ونعمل سويًا، فارتباطي به كان يفوق الوصف».

وأشار إلى أن طيف شقيقه لا يغيب عنه، سواء من خلال صوره وأعماله داخل شركة الإنتاج، أو بوجود نجله بشكل دائم، ما يعزز حضوره المستمر في حياته اليومية.

وعن أكثر الصفات التي يفتقدها في «إمبراطور» العائلة، قال إنه يشتاق إلى خفة دمه وطيبة قلبه النادرة، مستشهدًا بموقف رواه له أحد أمناء الشرطة في الساحل الشمالي عن شهامة الراحل وتكفله بعلاج أحد الأشخاص، مؤكدًا أن حكاياته الإنسانية لا تنتهي.