إبراهيم عيسى أحدث وجه إعلاني في رمضان 2026 بإعلان «حلاوة البدايات»

ظهر إبراهيم عيسى في إعلان رمضان 2026 لأول مرة، حيث شارك في حملة إعلانية لانطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، مع بعض النجوم الكبار، تحت شعار “حلاوة البدايات”.

وشارك مع إبراهيم عيسى عدد كبير من الفنانين، بينهم أحمد غزي، وياسمينا العبد، والملحن عمرو مصطفى، والفنانة أنوشكا، وإسعاد يونس، وحسن مالك، ومايان السيد، وغيرهم من المشاهير.

ويقدم أغنية الإعلان الفنان تامر حسني، والحملة تحمل شعار «حلاوة البدايات»، والأغنية قائمة على الطاقة الإيجابية والإيقاع الغربي.

27 شخصية مشهورة من جميع المجالات

وقد ساهم التنوع الكبير فى قائمة المشاركين فى رفع معدلات المشاهدة وإثارة الفضول، خاصة مع ظهور شخصيات لا تشارك عادة في الحملات الإعلانية.

وشكلت مشاركة الإعلامى إبراهيم عيسى فى إعلان تجاري للمرة الأولى إحدى أكثر اللقطات إثارة للجدل، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى واعتبرها كثيرون مفاجأة غير متوقعة.