محافظ مطروح يستقبل قائد المنطقة الغربية العسكرية، ويشيد بالجهود المبذولة

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح ، اللواء حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، والذى قدم التهنئة لمحافظ مطروح على الثقة الغالية من القيادة السياسية بتوليه محافظاً لمطروح متمنياً له التوفيق والسداد

وأشاد محافظ مطروح بجهود المنطقة الغربية العسكرية مع طبيعة محافظة مطروح الحدودية كبوابة مصر الغربية وتكاتف أبناء المحافظة مع القوات المسلحة والشرطة في حماية الحدود الغربية لمصر، والعمل على حفظ الأمن والاستقرار بما ينعكس على جهود التنمية بالمحافظة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بجولة ميدانية مفاجئة صباح اليوم الثلاثاء ،على أحد المخابز وسط مدينة مرسي مطروح للإطمئنان على الإلتزام بأوزان وجودة الخبز ومطابقته للمواصفات التموينية للخبز البلدى المدعم والوقوف على مدى رضا المواطنين من الخدمات المقدمة .

وخلال جولته قرر محافظ مطروح إحالة مسئولي منفذ الشركة العامة لتجارة الجملة للتحقيق وذلك لتقاعسهم و تأخرهم عن مواعيد العمل الرسمية وإغلاق المنفذ رغم تواجد وتزاحم المواطنين أمام المنفذ .