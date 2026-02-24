قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوائز مالية ورحلة عمرة.. انتهاء اختبارات مسابقة القرآن الكريم بمسجد الميناء بالغردقة

ابراهيم جادالله

أنهى مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة اختبارت مسابقةً لحفظ القرآن الكريم أمينة رضوان والتى استمرت على مدار يومين بمشاركة كبيرة من أبناء الغردقة.

وقال الدكتور حسام الدين محمود أمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة ان المسابقة أقيمت اختباراتها على مدار يومين حيث تقدم للمسابقة 650 من حفظة القرآن من أبناء الغردقة.


واشار محمود الى أن المسابقة شهدت  مشاركة تلاميذ من مدرسة الصم وضعاف السمع للمرة الأولى، حيث قدّموا تلاواتهم باستخدام لغة الإشارة، في خطوة تعكس توجهًا نحو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الفعاليات الدينية والمجتمعية.

وأكد الدكتور حسام النحاس، إمام وخطيب المسجد والمشرف على المسابقة، أن الفعل القرآني والروحاني لا يعرف حدودًا، مشيرًا إلى أن دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم يعكس الاهتمام بحقهم في التعلم والمشاركة، ويجسد دور المسجد كمنارة للتربية الدينية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح محمود إلى أن الفائز بالمركز الأول فى المسابقة سيحصل على جائزة رحلة عمرة بالإضافة إلى جوائز مالية وشهادات تقدير

وأشار محمود إلى أن   المسابقة مقسمة إلى مستويات متعددة تناسب الجميع  المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا  حتي سن خمسة وعشرين 
 الفائز الأول: 10,000 جنيه
 الفائز الثاني: 5,000 جنيه
 الفائز الثالث: 3,000 جنيه
يشترط إتقان الحفظ مع سلامة التلاوة وأحكام التجويد.
 المستوى الثاني: حفظ 20 جزءًا من القرآن الكريم
 الفائز الأول: 4,000 جنيه
 الفائز الثاني: 3,000 جنيه

 المستوى الثالث: حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم
 الفائز الأول: 3,000 جنيه
 الفائز الثاني: 2,000 جنيه
يشترط ضبط الحفظ وسلامة المخارج والأحكام الأساسية.

حيث شارك في لجان التحكيم عدد من أئمة الأوقاف، الذين أشادوا بالمستوى المتميز للمتسابقين، وبإتقان طلاب مدرسة الصم وضعاف السمع للحفظ بلغة الإشارة، مؤكدين أن هذه المبادرات تعكس التزام المجتمع المحلي بتوفير فرص متكافئة لجميع الأطفال، وتمكينهم من التعبير عن قدراتهم ومواهبهم الدينية والثقافية.

