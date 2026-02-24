برلماني: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس وحدة الهدف والمصير بين أكبر قوتين في المنطقة

أكد سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعكس عمق الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع القاهرة والرياض على مدار عقود طويلة.

وأوضح العماري خلال تصريحات له أن توقيت الزيارة يحمل دلالات مهمة على جميع المستويات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تأتي في لحظة دقيقة تتطلب تنسيقًا مكثفًا بين أكبر قوتين في المنطقة العربية، بما يسهم في تعزيز الأمن القومي العربي، وترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط، ومواجهة التحديات المشتركة برؤية موحدة وإرادة سياسية صلبة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية، بل هي شراكة استراتيجية متكاملة تقوم على وحدة الهدف والمصير، وتستند إلى روابط أخوية وشعبية راسخة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين القيادتين يعكس إدراكًا عميقًا لحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق البلدين تجاه قضايا الأمة العربية.

وأضاف أن الزيارة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم خطط التنمية في البلدين، ويسهم في دفع مسيرة العمل العربي المشترك إلى آفاق أكثر اتساعًا.

واختتم النائب سعيد العماري تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الزيارة تجسد وحدة الصف العربي، وتعكس متانة العلاقات المصرية السعودية التي تمثل صمام أمان للمنطقة، ونموذجًا للتكامل والتضامن بين الأشقاء في مواجهة مختلف التحديات.