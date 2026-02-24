طارق محروس يتابع محترفي شباب اليد استعدادا لبطولة مصر الدولية

يتابع طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للشباب 2006، اللاعبين الشباب المحترفين في الدوريات الأوروبية.

وتأتي المتابعة المستمرة من طارق محروس والجهاز الفني المعاون استعدادًا لبطولة مصر الدولية الودية التي تقام في شهر مارس المقبل بالتزامن مع الأجندة الدولية للمنتخب الوطني الأول.

ويتابع الجهاز الفني بقيادة طارق محروس عددا من اللاعبين منهم يوسف لؤلؤ قائد منتخب الشباب المحترف في نادي بوينتي خينيل الإسباني والذي يقدم مستويات مميزة خلال مشاركاته في الدوري الإسباني، وأحمد حلمي الذي يلعب للفريق الثاني بنادي إكس إن بروفانس الفرنسي، وعادل سعد المحترف بنادي فيتوريا البرتغالي، وكذلك يتابع محروس تطورات الإجراءات النهائية لاحتراف حمزة وليد لاعب سبورتنج إلى نادي اليكانتي الإسباني.

ويطمئن الجهاز الفني على تعافي سيف جلال المحترف في صفوف نادي شارتر الفرنسي بعد إصابته في الرباط الصليبي وإجراء العملية الجراحية في شهر نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية عمل الجهاز الفني بقيادة طارق محروس لمتابعة اللاعبين المحترفين بصفة مستمرة والتواصل الدائم معهم استعدادًا للارتباطات الرسمية المقبلة والتي تشمل كأس الأمم الأفريقية للشباب العام الجاري، وبطولة العالم للشباب في العام المقبل.

ويشارك في الدورة الدولية الودية التي تستضيفها مصر مارس المقبل منتخب الشباب 2006، ومنتخب الناشئين 2008، ومنتخب بولندا للشباب، ومنتخب التشيك للشباب.