عرض خاص لفيلم نوراة بحضور صناعة.. غدا

تستضيف سينما زاوية عرض فيلم "نوارة" للمخرجة هالة خليل، وذلك يوم 25 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك إحتفالا بمرور 10 سنوات على العرض الأول للفيلم.



يُعد “نوراة” من الأفلام التي تركت بصمة مهمة في السينما المصرية المعاصرة، لما يطرحه من معالجة إنسانية عميقة لقضايا اجتماعية، في إطار درامي واقعي يمزج بين الحس الاجتماعي والطرح السياسي غير المباشر.



يشهد العرض حضور مخرجة ومؤلفة الفيلم هالة خليل، على أن تدير اللقاء عقب العرض الفنانة سلوى محمد علي، بحضور عدد من فريق العمل، في مناقشة مفتوحة مع الجمهور حول كواليس صناعة الفيلم وتجربته منذ انطلاقه وحتى اليوم.



يُذكر أن «نوارة» حظي بإشادة نقدية واسعة منذ عرضه الأول، وشارك في عدد من المهرجانات السينمائية، كما حصدت بطلته العديد من الجوائز عن أدائها.

الفيلم بطولة منة شلبي، ومحمود حميدة، وأمير صلاح الدين، وشيرين رضا، وأحمد راتب، ورجاء حسين.



ويأتي هذا العرض ضمن برنامج ممتد من 25 فبراير حتى 3 مارس، يتضمن مجموعة من أبرز وأحدث أفلام «ريد ستار»، احتفاءً بمسيرتها الإنتاجية التي قدمت خلالها أكثر من 40 فيلمًا بين الروائي الطويل والقصير.

ويدور في إطار اجتماعي إنساني يرصد تحولات المجتمع من خلال قصة فتاة بسيطة تعمل خادمة وتواجه تحديات قاسية في محيطها الاجتماعي.