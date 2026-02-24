قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في 6 رمضان.. هلال الخير تقيم موائد الإفطار وتوزع السلال الغذائية على الأسر المصرية والفلسطينية المتعففة

يواصل الهلال الأحمر المصري، في سادس أيام رمضان، تنفيذ جهوده في الإطعام ضمن حملة «هلال الخير»، من خلال إقامة مائدة إفطار يومية في مقر الجمعية بمنطقة زينهم في حي السيدة زينب بالقاهرة، تستهدف تقديم وجبات إفطار ساخنة لأهالي المنطقة، إضافة إلى استمرار عمل موائد الإفطار بدور المغتربات والأيتام والمسنين التابعة للهلال الأحمر المصري بالمحافظات، وتوزيع وجبات إفطار وسحور على الأسر الأولى بالرعاية.

وفي سياق متصل، يواصل «المطبخ الإنساني» جهوده في إفطار عابري السبيل عبر تقديم وجبات إفطار ساخنة يوميًا بمعبر رفح، إلى جانب توزيع سلال غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك الأسر الفلسطينية المتواجدة بمراكز الاستشفاء في شمال سيناء.

وفي إطار دعم المجتمع المحلي، يعمل فرع الجمعية بشمال سيناء على  تجهيز وجبات إفطار لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقري ونجوع المحافظة، هذا إلى جانب استمرار جهود مائدة الإفطار لإطعام عابري السبيل.

كما تستمر جسور العطاء داخل قطاع غزة، من خلال تجهيز وتوزيع وجبات إفطار ساخنة للأشقاء الفلسطينيين عبر مطبخ «زاد العزة الرمضاني».

وتواصل فرق الهلال الأحمر المصري انتشارها في عدد من المحافظات والأماكن العامة، لتوزيع التمر والمياه، بهدف كسر صيام المارة والمسافرين فى الشوارع والطرق السريعة، ضمن مبادرة «تمرة خيرك».

يذكر أن، حملة «هلال الخير» تأتي استمرارًا لدور  الهلال الأحمر المصري في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بما يسهم في نشر روح التضامن المجتمعي وترسيخ قيم العطاء خلال شهر رمضان الكريم .

وتستهدف حملة «هلال الخير» خلال شهر رمضان 2026، إطعام ستة مليون ونصف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر والأشقاء في قطاع غزة.

