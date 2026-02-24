قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
لقطات من وصول فريق الزمالك الاستاد استعداداً لمواجهة زد

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مينا ماهر لقطات من وصول فريق الزمالك الاستاد استعداداً لمواجهة زد.

الزمالك

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وصول فريقنا ستاد القاهرة الدولي".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمنافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في توقيت مهم من عمر المسابقة، مع اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة وسعي كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

موقف الزمالك في جدول الترتيب

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، جمعها من خوض 16 مباراة.

ونجح الفريق في تحقيق الفوز خلال 10 مباريات، مقابل 4 تعادلات، فيما تلقى خسارتين فقط.

ويأمل الفريق الأبيض في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث؛ من أجل الاستمرار في ملاحقة فرق الصدارة وتقليص الفارق، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور في مواجهة الليلة.

الزمالك زد الاهلي

