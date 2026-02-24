سبب رضاعة رسول الله من حليمة السعدية وليس من أمه.. فيديو

قالت الإعلامية الدكتورة دينا أبو الخير، إن سبب رضاعة رسول الله ﷺ من حليمة السعدية ولم يرضع من والدته يعود إلى العادات السائدة في مكة آنذاك، حيث كان الأطفال المولودون يُرسلون مع مرضعات إلى البادية، بعيدًا عن مكة، لاعتقاد أهلها أن المدينة ليست صحية للمواليد في بداياتهم.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، أن حليمة السعدية كانت من ضمن هؤلاء المرضعات، وكانت تمتلك حمارًا ضعيفًا، وكان معها زوجها وابنها عبدالله، وعندما جاءت إلى مكة لاختيار رضيع لتطعمه، لم تجد سوى النبي محمد ﷺ، إذ أن جميع المرضعات اللاتي سبقنها لم يأخذن محمد ﷺ لأنه يتيم.

وأضافت أن حليمة السعدية قررت أخذ النبي ﷺ، وجعل الله من ورائه خيرًا لها، فقد كان اختياره له سببًا في زيادة البركة والخير في حياتها وحياة أسرتها، كما أوضحت أن اختيار المرضعات للأطفال كان أمرًا طبيعيًا، وكانت كل مرضعة تختار مولودًا لتعتني به وتطعمه.