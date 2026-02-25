قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تشارك أهالي قرى الشركة بالخارجة الإفطار وتعقد لقاء جماهيريا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لأول مرة بعد توليها المنصب..
محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي قرى الشركة بالخارجة الإفطار الرمضاني

وسط أجواءٍ تعمها البهجة وتسودها مشاعر الفرح، شاركت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد أول إفطار رمضاني مع أهالي وأبناء المحافظة بقرى الشركة بالخارجة، وذلك عقب توليها المنصب، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المحافظة التنفيذية.

حيثُ قدّمت المحافظ التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيةً أن يكون شهر خيرٍ وبركة على مصر وأبناءها جميعًا. وأشارت لوضع مخطط للجولات الميدانية والإفطار الجماعي يشمل مراكز المحافظة وقراها المختلفة، مؤكدةً أهمية هذه الفعاليات الاجتماعية في التواصل عن قرب مع المواطنين وملامسة مقترحاتهم و مطالبهم؛ بما يضمن مشاركة الجمهور تطلعاته وأهدافه، ويُلبّي السعي نحو غدٍ أفضل للوادي الجديد ومواطنيه.

عقب مشاركتها الإفطار الرمضاني 
محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة

عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عقب الإفطار الرمضاني بقرى الشركة، لقاءً جماهيريًا مع أهالي القرية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة و العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد و الأستاذ علي نجاح رئيس مركز الخارجة، والقيادات الشعبية والتنفيذية، استمعت خلاله إلى مطالب المواطنين، موجّهةً بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفق الأطر القانونية والمنظمة.

وجاءت أبرز توجيهات المحافظ خلال اللقاء ما يلي: 
◾استكمال إجراءات تقسيمات أراضي الشباب، وإعداد تصور لتيسير تراخيص المباني.

◾ سرعة تدبير طبيب للوحدة الصحية ودعمها بسيارة إسعاف إضافية.

◾ متابعة تنفيذ خطة توصيل الإنترنت الأرضي وتقوية شبكات المحمول، بما يسهم في تحسين جودة الاتصالات.

◾سرعة صيانة ملعب القرية ورفع كفاءته، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة معهد المنيرة الأزهري، إلى جانب دراسة إنشاء مدرسة ثانوي وفق الكثافات الفعلية.

◾ استكمال إجراءات إنشاء مكتب بريد جديد وتركيب ماكينة صراف آلي لخدمة أهالي العبور والمنيرة، تيسيرًا للحصول على الخدمات المصرفية .

ضمن أعمال التطوير..
محافظ الوادي الجديد: استكمال رصف شوارع المحافظة الداخلية بالانترلوك

صرّحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أنه يجري استكمال أعمال خطة رصف الشوارع الداخلية للأحياء بمراكز المحافظة المختلفة ببلاط الانترلوك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك ضمن خطة تطوير الأحياء واستعادة الوجه الحضاري لها، وتوفير خدمات أفضل لقاطنيها.

وأوضحت أنه تم رصف أحياء البلد القديمة بمركز الخارجة ببلاط الانترلوك على مرحلتين بإجمالي ٦٣ الف متر مسطح تقريبًا حتى الآن وجاري الانتهاء من الأعمال، والتي شملت مناطق (عين الدار، القلعة، درب السندادية - شارع مصطفى كامل - شارع مكتب الصحة - شارع صلاح سالم). كما يجري استكمال رصف  عدد من الطرق الداخلية بمركز الداخلة شملت (منطقة دبنوـ استكمال منطقة دروسة - الشوارع المحيطة بدياب) بواقع ٣٠ الف متر مسطح تم الانتهاء من ٢٠ الف متر مسطح منها حتى الآن وجاري استكمال الأعمال.

محافظ الوادي الجديد تبحث موقف ملفات الاستثمار الزراعي بمناطق الحظر المائي

عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لبحث ملفات الاستثمار الزراعي وتقنين أوضاع المستفيدين بمناطق الحظر المائي، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأوضحت المحافظ أن الطرح المتوازن في التعامل مع هذا الملف يتضمن خطة المحافظة في استمرار وقف أي تخصيص للأراضي الزراعية بمناطق الحظر؛ حفاظًا على استدامة الخزان الجوفي وخطط التنمية، والتعامل الرشيد مع هذا المورد الحيوي وحق الأجيال المتعاقبة فيه.

وأكدت مجدي أنه تم الاتفاق على تقنين وضع الأراضي المخصصة والتي قام أصحابها بحفر الآبار الجوفية قبل صدور القرار ، من خلال تحديد ضوابط لحد السحب المائي الآمن وعدد ساعات التشغيل للآبار وتحديد أنواع المحاصيل الزراعية المناسبة لاستهلاك المياه، وتعويض المشروعات المخصصة بعد قرار الحظر بأراضي بديلة بناءً على نسب التنفيذ والجدية في استصلاح الأرض.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

ترشيحاتنا

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

بالصور

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد