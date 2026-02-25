موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تشارك أهالي قرى الشركة بالخارجة الإفطار وتعقد لقاء جماهيريا

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لأول مرة بعد توليها المنصب..

محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي قرى الشركة بالخارجة الإفطار الرمضاني

وسط أجواءٍ تعمها البهجة وتسودها مشاعر الفرح، شاركت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد أول إفطار رمضاني مع أهالي وأبناء المحافظة بقرى الشركة بالخارجة، وذلك عقب توليها المنصب، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المحافظة التنفيذية.

حيثُ قدّمت المحافظ التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيةً أن يكون شهر خيرٍ وبركة على مصر وأبناءها جميعًا. وأشارت لوضع مخطط للجولات الميدانية والإفطار الجماعي يشمل مراكز المحافظة وقراها المختلفة، مؤكدةً أهمية هذه الفعاليات الاجتماعية في التواصل عن قرب مع المواطنين وملامسة مقترحاتهم و مطالبهم؛ بما يضمن مشاركة الجمهور تطلعاته وأهدافه، ويُلبّي السعي نحو غدٍ أفضل للوادي الجديد ومواطنيه.

عقب مشاركتها الإفطار الرمضاني

محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة

عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عقب الإفطار الرمضاني بقرى الشركة، لقاءً جماهيريًا مع أهالي القرية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة و العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد و الأستاذ علي نجاح رئيس مركز الخارجة، والقيادات الشعبية والتنفيذية، استمعت خلاله إلى مطالب المواطنين، موجّهةً بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفق الأطر القانونية والمنظمة.

وجاءت أبرز توجيهات المحافظ خلال اللقاء ما يلي:

◾استكمال إجراءات تقسيمات أراضي الشباب، وإعداد تصور لتيسير تراخيص المباني.

◾ سرعة تدبير طبيب للوحدة الصحية ودعمها بسيارة إسعاف إضافية.

◾ متابعة تنفيذ خطة توصيل الإنترنت الأرضي وتقوية شبكات المحمول، بما يسهم في تحسين جودة الاتصالات.

◾سرعة صيانة ملعب القرية ورفع كفاءته، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة معهد المنيرة الأزهري، إلى جانب دراسة إنشاء مدرسة ثانوي وفق الكثافات الفعلية.

◾ استكمال إجراءات إنشاء مكتب بريد جديد وتركيب ماكينة صراف آلي لخدمة أهالي العبور والمنيرة، تيسيرًا للحصول على الخدمات المصرفية .

ضمن أعمال التطوير..

محافظ الوادي الجديد: استكمال رصف شوارع المحافظة الداخلية بالانترلوك

صرّحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أنه يجري استكمال أعمال خطة رصف الشوارع الداخلية للأحياء بمراكز المحافظة المختلفة ببلاط الانترلوك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك ضمن خطة تطوير الأحياء واستعادة الوجه الحضاري لها، وتوفير خدمات أفضل لقاطنيها.

وأوضحت أنه تم رصف أحياء البلد القديمة بمركز الخارجة ببلاط الانترلوك على مرحلتين بإجمالي ٦٣ الف متر مسطح تقريبًا حتى الآن وجاري الانتهاء من الأعمال، والتي شملت مناطق (عين الدار، القلعة، درب السندادية - شارع مصطفى كامل - شارع مكتب الصحة - شارع صلاح سالم). كما يجري استكمال رصف عدد من الطرق الداخلية بمركز الداخلة شملت (منطقة دبنوـ استكمال منطقة دروسة - الشوارع المحيطة بدياب) بواقع ٣٠ الف متر مسطح تم الانتهاء من ٢٠ الف متر مسطح منها حتى الآن وجاري استكمال الأعمال.

محافظ الوادي الجديد تبحث موقف ملفات الاستثمار الزراعي بمناطق الحظر المائي

عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لبحث ملفات الاستثمار الزراعي وتقنين أوضاع المستفيدين بمناطق الحظر المائي، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأوضحت المحافظ أن الطرح المتوازن في التعامل مع هذا الملف يتضمن خطة المحافظة في استمرار وقف أي تخصيص للأراضي الزراعية بمناطق الحظر؛ حفاظًا على استدامة الخزان الجوفي وخطط التنمية، والتعامل الرشيد مع هذا المورد الحيوي وحق الأجيال المتعاقبة فيه.

وأكدت مجدي أنه تم الاتفاق على تقنين وضع الأراضي المخصصة والتي قام أصحابها بحفر الآبار الجوفية قبل صدور القرار ، من خلال تحديد ضوابط لحد السحب المائي الآمن وعدد ساعات التشغيل للآبار وتحديد أنواع المحاصيل الزراعية المناسبة لاستهلاك المياه، وتعويض المشروعات المخصصة بعد قرار الحظر بأراضي بديلة بناءً على نسب التنفيذ والجدية في استصلاح الأرض.