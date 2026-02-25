تداول 84 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر فى بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (84000) طن بضائع و(794) شاحنة و(47) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (68000) طن بضائع و(206) شاحنات و(33) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (16000) طن بضائع و(588) شاحنة و(14) سيارة.

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة HENGRANYANG وعلى متنها 64 ألف طن قمح أوكراني والسفينة MAYSA وعلى متنها 1470 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنات للتأكد من سلامتها قبل السماح بالتفريغ، بينما غادرت السفينتان Pan LiLi، و ALCUDIA EXPRESS فيما شهد ميناء نويبع تداول (5000) طن بضائع و(252) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي آور، وسينا، والحسين ونيو عقبة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.