محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس لمتابعة الانضباط بالمنطقة

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمحيط ميدان رمسيس لمتابعة أعمال إعادة الانضباط للمنطقة المحيطة بالميدان، وذلك فى اطار جهود الدولة لاعادة تخطيط الميدان.

رافق محافظ القاهرة فى جولته د. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال ترميم ورفع كفاءة كوبرى الليمون .

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة الكوبرى للحفاظ عليه كأحد معالم القاهرة الخديوية، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى.

كما طالب محافظ القاهرة أن يتم مراعاة حق المواطنين فى السير على الأرصفة على جانبى الكوبرى دون معوقات.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضارى للمكان.