وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل المواطنين في أول لقاء بديوان عام المحافظة

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة، عددًا من مواطني الإسماعيلية في أول لقاء جماهيري لخدمة المواطنين، للاستماع إلى شكاوى وطلبات أبناء محافظة الإسماعيلية والعمل على إيجاد حلول عملية لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن التواصل المباشر يمثل أولوية أساسية، مشددًا على أن الاستماع للمواطن هو الخطوة الأولى نحو حل مشكلاته وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

وشهد اللقاء تنوعًا في المطالب التي طرحها المواطنون، حيث شملت طلبات توفير فرص عمل، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحيز العمراني والتصالح، إلى جانب طلبات لإقامة مشروعات صغيرة تساعد على توفير مصدر رزق كريم للأسر.

وخلال اللقاء وجه محافظ الإسماعيلية بحلول فورية في عدد من الموضوعات وتحويل البعض الآخر للدراسة والحل خلال أسبوع.

ووجَّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات الدورية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بما يعكس أهمية التواصل المباشر بين المسؤول والمواطن وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجاته.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

