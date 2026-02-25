محافظ الإسماعيلية يستقبل المواطنين في أول لقاء بديوان عام المحافظة

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة، عددًا من مواطني الإسماعيلية في أول لقاء جماهيري لخدمة المواطنين، للاستماع إلى شكاوى وطلبات أبناء محافظة الإسماعيلية والعمل على إيجاد حلول عملية لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن التواصل المباشر يمثل أولوية أساسية، مشددًا على أن الاستماع للمواطن هو الخطوة الأولى نحو حل مشكلاته وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

وشهد اللقاء تنوعًا في المطالب التي طرحها المواطنون، حيث شملت طلبات توفير فرص عمل، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحيز العمراني والتصالح، إلى جانب طلبات لإقامة مشروعات صغيرة تساعد على توفير مصدر رزق كريم للأسر.

وخلال اللقاء وجه محافظ الإسماعيلية بحلول فورية في عدد من الموضوعات وتحويل البعض الآخر للدراسة والحل خلال أسبوع.

ووجَّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات الدورية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بما يعكس أهمية التواصل المباشر بين المسؤول والمواطن وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجاته.