مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. تطور علاقة فرح بأمير كرارة

تشارك الفنانة نينا مغربي، في بطولة مسلسل راس الأفعى، بشخصية فرح، والمذاع عبر قناة on، ومنصة واتش ات.

وفي أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل راس الأفعى، يتواجد أمير كرارة في المحل الخاص بها، وتتطمئن على على نجل مراد، ويدخل في نفس الوقت إحدى السيدات وابنتها، ونجد العلاقة القوية التي تجمع فرح مع الأطفال.

وينظر أمير كرارة إلى فرح مبتسما، ويقول لها إنه اعتقد أن نجله الوحيد الذي يعمل معه، ويوضح لها أن لها مكانًا مخصصًا بشغل الأطفال فقط بسبب محاولتها لمساعدة للأطفال.

وتؤكد فرح على أمير كرارة، أنه يحاول بشدة من أجل الأطفال، وأن أب جيد، وتتطور العلاقة بينهما بشكل كبير.



أبطال مسلسل رأس الأفعى

وإلى جانب الفنانة نينا مغربي، يضم مسلسل راس الأفعى مجموعة كبيرة من الفنانين: أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.