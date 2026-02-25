أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل: الأكل عورة ومبحبش حد يشاركني فيه

ردّ الفنان أحمد ماهر على ما يتردد بشأن اتهامه بالبخل وعدم السماح لأحد بالأكل من طعامه، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالبخل، بل بطباع شخصية خاصة به.

وقال أحمد ماهر، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه ياسمين الخطيب، إن البعض فهم موقفه بشكل خاطئ، موضحًا: «الأكل عورة، ومبحبش حد ييجي جنبي وأنا باكل، فالناس بتقول عليّ بخيل».

وأشار إلى أن هذه الصفة تسببت في ضيق بعض المقربين منه في مواقف سابقة، لافتًا إلى أن الأمر وصل لدرجة أن البعض اعتبره يتعمد عدم مشاركة طعامه، لكنه شدد على أنه يعشق الأكل بطبعه، قائلاً: «أنا بعشق الأكل وبادعي إن ربنا خلقني علشان آكل».

وأضاف أنه لا يفضل أن يشاركه أحد في طبقه، حتى داخل منزله، موضحًا أن زوجته وأولاده لهم طعامهم الذي يطلبونه كما يشاؤون، لكنه يحرص على أن يكون له طعامه الخاص، قائلاً: «محدش يقرب من أكلي».

وتابع مازحًا أنه من حبه الشعبي للطعام يحب ما وصفه بـ«فاكهة الدبيحة»، في إشارة إلى عشقه للحوم، مؤكدًا أن الأمر في النهاية يرجع لطبيعة شخصية لا أكثر، وليس بخلًا كما يُشاع عنه.