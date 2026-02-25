عروض فنية متنوعة وأنشطة للأطفال في ليالي رمضان بعروس الصعيد

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل 10 رمضان، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة المنيا "عروس الصعيد"، وتستمر لمدة أسبوع بكورنيش النيل، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

تنفذ الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، ومن خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، وتنطلق مع فقرة إنشاد ديني للشيخ عبد الرحيم، يليها عرض مسرح عرائس، واكتشاف مواهب، إلى جانب عرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة المدرب سيد توني.

ويشهد يوم 11 رمضان، إنشاد ديني للشيخ زين العابدين، وعرض مسرح عرائس، وفقرة اكتشاف مواهب، وعرض فني لفريق كورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.

ويتضمن يوم 12 رمضان إنشاد ديني للشيخ محمد الصياد، وعرض مسرح عرائس، واكتشاف مواهب، وعرض فني لفرقة المنيا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي.

وتتواصل الفعاليات الرمضانية يوم 13 رمضان، مع عرض فني لفرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد شحاتة، إلى جانب فقرة إنشاد، يعقبها عرض مسرح عرائس، وفقرة اكتشاف مواهب.

وفي يوم 14 رمضان يتجدد اللقاء مع فرقة المنيا للفنون الشعبية، ويعقب العرض الفني فقرة إنشاد، وعرض مسرح عرائس، اكتشاف مواهب فنية.

أما في يوم 15 رمضان يقدم للشيخ محمد الصياد إنشاد ديني، يعقبه عرض مسرح عرائس، واكتشاف مواهب، إلى جانب عرض فني لفريق كورال أطفال المنيا.

ويختتم البرنامج يوم 16 رمضان بإنشاد ديني، وفقرات فنية متنوعة تشمل عرض مسرح عرائس، وآخر لفرقة ملوي للفنون الشعبية، وفقرة اكتشاف مواهب.

وتقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى مئات الفعاليات المقدمة بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بجميع المحافظات على مدار الشهر الكريم.

