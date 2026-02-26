قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف لجنة الحكام من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا
فن وثقافة

بعد عرض الحلقة 8.. «على قد الحب» الأعلى مشاهدة في مصر والصورة الأجمل

مسلسل علي قد الحب
مسلسل علي قد الحب
أوركيد سامي

يواصل مسلسل على قد الحب تصدّره للمشهد الدرامي، بعدما حققت الحلقة الثامنة أعلى نسب مشاهدة في مصر، مع إشادات واسعة بجودة الصورة التي اعتبرها الجمهور الأفضل بين أعمال الموسم الرمضاني.

الحلقة شهدت تطورات عاطفية وإنسانية مؤثرة، انعكست في تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالإيقاع المتوازن وتصاعد الأحداث بشكل مدروس، دون افتعال أو مبالغة.

ولم يكن النجاح جماهيريًا فقط، بل فنيًا أيضًا، إذ حظي العمل بإشادات خاصة بسبب جماليات الصورة بفضل المخرج خالد سعيد و مدير التصوير محمد مختار، من حيث الإضاءة الطبيعية، وتناسق الألوان، والاهتمام بالتفاصيل البصرية التي منحت المشاهد إحساسًا سينمائيًا واضحًا.

بهذا الأداء المتصاعد، يثبت «على قد الحب» أنه أحد أقوى أعمال رمضان هذا العام، سواء من حيث نسب المشاهدة أو المستوى الفني، ليؤكد مكانته كعمل يجمع بين الجماهيرية والجودة البصرية.

مسلسل «على قد الحب» بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ،  يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

