بعد عرض الحلقة 8.. «على قد الحب» الأعلى مشاهدة في مصر والصورة الأجمل

يواصل مسلسل على قد الحب تصدّره للمشهد الدرامي، بعدما حققت الحلقة الثامنة أعلى نسب مشاهدة في مصر، مع إشادات واسعة بجودة الصورة التي اعتبرها الجمهور الأفضل بين أعمال الموسم الرمضاني.

الحلقة شهدت تطورات عاطفية وإنسانية مؤثرة، انعكست في تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالإيقاع المتوازن وتصاعد الأحداث بشكل مدروس، دون افتعال أو مبالغة.

ولم يكن النجاح جماهيريًا فقط، بل فنيًا أيضًا، إذ حظي العمل بإشادات خاصة بسبب جماليات الصورة بفضل المخرج خالد سعيد و مدير التصوير محمد مختار، من حيث الإضاءة الطبيعية، وتناسق الألوان، والاهتمام بالتفاصيل البصرية التي منحت المشاهد إحساسًا سينمائيًا واضحًا.

بهذا الأداء المتصاعد، يثبت «على قد الحب» أنه أحد أقوى أعمال رمضان هذا العام، سواء من حيث نسب المشاهدة أو المستوى الفني، ليؤكد مكانته كعمل يجمع بين الجماهيرية والجودة البصرية.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.