تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
معلومات الوزراء: 2.02 مليار دولار حجم سوق العقود الذكية عالميًا
مدرسة ثانوية ببني سويف تسحب التابلت من الطلاب كثيري الغياب وتحولهم "منازل"
فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية
فحوصات بلا توقف وصيانة دقيقة.. «النقل» تكشف كواليس التشغيل اليومي لسكك حديد مصر | مادة فيلمية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مشروب كيم كارداشيان الصحي الجديد يثير الجدل.. ما هو الباراكسانثين؟

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
هاجر هانئ

يستغل مشروب الطاقة الذي تنتجه كيم كارداشيان والمُعتمد على الباراكسانثين الطلب المتزايد على خيارات طاقة أنظف وخالية من السكر. ورغم أن الأبحاث الأولية حول الباراكسانثين تبدو واعدة، إلا أن بيانات السلامة على المدى الطويل لا تزال قيد التطوير. وكما هو الحال مع أي مكون صحي رائج، يبقى الاعتدال المدروس هو النهج الأمثل.
 

أعادت كيم كارداشيان إطلاق مشروب الطاقة " أبديت" كشريكة مؤسسة، والذي تقول إنه غني بمادة الباراكسانثين بدلاً من الكافيين. وتدّعي سيدة الأعمال والشخصية الاجتماعية البالغة من العمر 45 عامًا أن المشروب خالٍ من السعرات الحرارية والسكر والنكهات الاصطناعية. وقد أثارت إضافة الباراكسانثين فضول المعجبين وخبراء الصحة على حد سواء. يُسوّق الباراكسانثين كبديل أنقى وأكثر سلاسة للكافيين، وقد انتشر استخدامه مؤخرًا على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات البحث على جوجل. 

ما هو الباراكسانثين ؟


الباراكسانثين هو مستقلب طبيعي للكافيين، ويتم تكسيره في الكبد مع الثيوبرومين والثيوفيلين. الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبي يُستخدم عالميًا كمصدر للطاقة، يوجد في القهوة والشاي ويُضاف إلى مشروبات الطاقة. يتم استقلاب حوالي 70% من الكافيين إلى باراكسانثين، والذي يوجد أيضًا بكميات ضئيلة في حبوب البن الخضراء والمحمصة.

على عكس الكافيين، الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي مباشرةً، يعمل الباراكسانثين بطريقة أكثر استهدافًا. يقول الباحثون إنه يعزز اليقظة والتركيز والطاقة دون بعض الآثار الجانبية الشائعة المرتبطة بالكافيين، مثل التوتر العصبي، وسرعة ضربات القلب، أو انخفاض الطاقة بعد تناوله. لهذا السبب، يُسوّق الآن كبديل متطور للكافيين في مشروبات الطاقة والمشروبات المحسّنة للوظائف الإدراكية.

ما الفرق بين القهوة والبارازانثين؟


على الرغم من أن كلا المركبين يؤثران على مستقبلات الأدينوزين في دماغك، مما يساعدك على تنظيم النوم واليقظة، إلا أن الباراكسانثين قد يقوم أيضاً بأشياء أخرى، مثل:

إنتاج طاقة مستدامة
سبب انخفاض في ارتفاعات مستويات ضغط الدم
يسبب قلقًا أقل أو فرط تحفيز


يقلل من احتمالية وقوع "حادث"
تشير الدراسات الأولية إلى أن الباراكسانثين يُحسّن الأداء الإدراكي وسرعة رد الفعل والصفاء الذهني دون التأثيرات المنشطة القوية للكافيين التقليدي. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الدراسات البشرية طويلة الأمد لا تزال محدودة.

هل الباراكسانثين آمن للجسم؟


تشير الدراسات إلى أن الباراكسانثين آمن بشكل عام عند استخدامه بجرعات محددة. ولأنه يُنتج طبيعياً في الجسم بعد تناول الكافيين، يعتبره العلماء مادة مألوفة بيولوجياً.

مع ذلك، يحذر الخبراء من أن الباراكسانثين المعزول، سواءً في شكل مكملات غذائية أو مشروبات، لم يُدرس بنفس القدر الذي دُرِس به الكافيين. ولا تزال الهيئات التنظيمية تُقيّم استخدامه على نطاق واسع في المنتجات الاستهلاكية. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه المنبهات، أو الحوامل، أو المرضعات، أو الذين يعانون من أمراض القلب، يُنصح باستشارة الطبيب قبل تجربة أي مشروبات جديدة تحتوي على منبهات. كما يؤكد الأطباء أنه نظرًا لعدم خلو أي منبه من المخاطر تمامًا، فمن الأفضل تناوله باعتدال، إذ لا تزال الأبحاث طويلة الأمد في هذا المجال قيد التطوير.

ماذا عن الادعاءات المتعلقة بانعدام السكر؟


عادةً ما تعني عبارة "خالٍ من السكر" في مشروبات الطاقة إضافة السكرالوز، وهو مادة خالية من السعرات الحرارية، لكنها أحلى من السكر بحوالي 600 مرة. ورغم أنه يُعتبر آمناً لمرضى السكري على المدى الطويل، إلا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن تأثيراته على الأنسولين قد لا تكون حميدة كما كان يُعتقد سابقاً.

يعتقد الخبراء أنه يسبب مشاكل في الأمعاء والتمثيل الغذائي، وخاصة عند المراهقين الذين لا تزال أنظمتهم الأيضية في طور النمو.

المصدر: timesnownews


 


 

كيم كارداشيان الباراكسانثين مشروب الطاقة

