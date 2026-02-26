عشان تدفي.. طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالعدس على سفرة رمضان

شوربة لسان عصفور بالعدس من الأطباق الجانبية الغير تقليدية التي لا يعرفها البعض ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ وشهي.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل لسان عصفور بالعدس، فيما يلي:

مقادير شوربة لسان عصفور بالعدس

● لسان عصفور

● سمنة

● عدس أصفر

● طماطم

● بصل

● ثوم

● بطاطس

● كمون ناعم

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير شوربة لسان عصفور بالعدس



يسلق العدس مع الطماطم والبصل والثوم والبطاطس والكمون في الماء في إناء على النار

يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

يضرب الخليط بالمضرب الكهربي

يحمر لسان العصفور في إناء فى السمنة على النار

يضاف القليل من الماء

يضاف خليط العدس ويقلب كل الخليط

يغرف الخليط ويقدم عند النضج