العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
عشان تدفي.. طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالعدس على سفرة رمضان

هاجر هانئ

شوربة لسان عصفور بالعدس من الأطباق الجانبية الغير تقليدية التي لا يعرفها البعض ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ وشهي.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل لسان عصفور بالعدس، فيما يلي:

مقادير شوربة لسان عصفور بالعدس

● لسان عصفور

● سمنة

● عدس أصفر

● طماطم

● بصل

● ثوم

● بطاطس

● كمون ناعم

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير شوربة لسان عصفور بالعدس


يسلق العدس مع الطماطم والبصل والثوم والبطاطس والكمون في الماء في إناء على النار
يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة
يضرب الخليط بالمضرب الكهربي
يحمر لسان العصفور في إناء فى السمنة على النار
يضاف القليل من الماء
يضاف خليط العدس ويقلب كل الخليط
يغرف الخليط ويقدم عند النضج

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

جوزيف عون

جوزيف عون محيَّيا أبناء الجنوب: اعطيتم لبنان أقوى رسائل الصمود والوطنية

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

مودي ونتنياهو

توقيع 16 اتفاقية تعاون مشترك بين الهند وإسرائيل

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

