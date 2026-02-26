الدراما السوداء وتأثيرها الخطير على سلوك الأجيال الجديدة.. فيديو

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن هناك ما يسمى النظرة التراكمية للعنف، بمعنى أن تكرار مشاهد العنف يترسخ فى بناء النفسي للإنسان، وعندما يتعرض لأى عمل مفجر بالمستقبل يتقدم العنف لديه عن أى حل آخر منطقي أو بديل.

وقال هندي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “هناك مصطلح جديد يطلق عليه تآكل حساسية الدماغ تجاه مشاهد العنف، بمعنى أنهم وجدوا أن بنية الدماغ تتغير مع تكرار تلك المشاهد على التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناءً عليه يحدث للإنسان حالة من التبلد العاطفي، وميتأثرش خلاص”.

وتابع: “من أجل ذلك جعل الجيل الحالي عندما يرى حادثة لا يقف يشيد الناس المصابين أو الجرحى، بل بيصور ويعملها لايف، لأنه اتعود على رؤية هذا الأمر، وهناك نوع من الدراما يسمي بالدراما السوداء، حيث إن الأعمال الدرامية أصبحت تبتكر جرائم وتعرضها على الناس ونتيجة التكرار والمشاهدة يقومون محاكاة وتقليد على الواقع.