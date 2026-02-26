قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دراسة علمية: تغيّر المناخ يُضاعف قوة العواصف المدمّرة في شبه الجزيرة الإيبيرية

دراسة علمية: تغيّر المناخ يُضاعف قوة العواصف المدمّرة في شبه الجزيرة الإيبيرية
دراسة علمية: تغيّر المناخ يُضاعف قوة العواصف المدمّرة في شبه الجزيرة الإيبيرية
أ ش أ

أظهرت دراسة علمية جديدة أن الاحترار العالمي أسهم بشكل كبير في زيادة شدة العواصف الممطرة العنيفة في شبه الجزيرة الإيبيرية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أدّت حرارة المحيط الأطلسي المرتفعة إلى هطول أمطار غير معتادة في قوتها وكثافتها.

ووفقًا للدراسة التي أعدها فريق دولي من علماء بيئة بارزين، تعرّضت إسبانيا والبرتغال لتسع عواصف شتوية مدمّرة بين منتصف شهري يناير وفبراير، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق. كما أسفرت هذه العواصف عن مقتل ستة أشخاص في البرتغال وإجلاء أكثر من 12 ألف شخص في إسبانيا، إضافة إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والمنازل عبر البلدين.

وكانت الخسائر الاقتصادية كبيرة، إذ خصصت الحكومة الإسبانية بالفعل نحو 7 مليارات يورو كمساعدات إغاثة للمتضررين، في حين تُقدَّر الأضرار في البرتغال بنحو 6 مليارات يورو، أي ما يعادل أكثر من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وحذّرت الحكومة البرتغالية من أن تكاليف إعادة الإعمار ستفرض ضغوطًا على الوضع المالي للدولة.

وأفاد فريق العلماء، في دراستهم التي نشرتها مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية صباح اليوم الخميس، بأن تغيّر المناخ عزز شدة الأمطار في شبه الجزيرة الإيبيرية وكذلك في المغرب المجاور، حيث تسببت العواصف نفسها في تشريد مئات الآلاف من السكان.

وقام تحالف إسناد الطقس العالمي، وهو تجمع علمي يجري تحليلات سريعة لدور تغيّر المناخ في الظواهر الجوية المتطرفة باستخدام أساليب محكّمة علميًا، بدراسة حالتين محددتين من الأمطار الغزيرة خلال الشهر الماضي: إحداهما امتدت من شمال غرب إسبانيا إلى البرتغال، والأخرى ضربت جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال المغرب.

وخلص الباحثون إلى أن شدة الأمطار زادت بنسبة 36% في المنطقة الشمالية و28% في المنطقة الجنوبية. وأوضحوا أن "أكثر الأيام رطوبة أصبحت اليوم أكثر رطوبة بمقدار الثلث" مقارنة بالفترة التي سبقت التأثير البشري الناتج عن حرق الوقود الأحفوري.

ولاختبار مدى مسؤولية تغيّر المناخ عن هذه الزيادة، أجرى العلماء محاكاة قارنت بين عواصف مماثلة في المناخ الحالي وعالم افتراضي خالٍ من الاحترار العالمي. ورغم تعقيد النتائج، فإنها أكدت أن الاحترار العالمي أدى إلى زيادة كثافة الأمطار.

 ففي المنطقة الشمالية، أظهرت نماذج المناخ بشكل متسق أن الأمطار أصبحت أشد غزارة، بحسب كلير بارنز، الباحثة في مؤسسة "إمبريال كوليدج لندن" وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، حيث قالت:" نقدّر عمومًا أن أكثر الأيام مطرًا أصبحت أكثر رطوبة بنحو 11% مقارنة بما كانت ستكون عليه دون تغيّر مناخي ناتج عن النشاط البشري".

أما في المنطقة الجنوبية، أشارت بارنز إلى أن النماذج المناخية "لا تُظهر اتجاهًا واضحًا لزيادة الأمطار في أكثر الأيام رطوبة"، ما يجعل من الصعب تحديد الأثر الكمي لتغيّر المناخ هناك. لكنها شددت على أن "هذا الأمر لا يعني أن تغيّر المناخ لم يسهم في الأمطار الشديدة، بل يعني فقط أن رصد الاتجاهات العامة على المدى الطويل أكثر تعقيدًا".

كذلك، توصل الباحثون إلى أن تعاقب العواصف كان مدفوعًا جزئيًا بما يُعرف بـ"النهر الجوي"، وهو شريط طويل من الرياح وبخار الماء ينقل الرطوبة عبر مسافات شاسعة. وأوضحت بارنز أن هذا النهر الجوي "تضخّم أثناء مروره فوق موجة حر بحرية قوية جدًا في المحيط الأطلسي في طريقه نحو إسبانيا"، مضيفة أن ارتفاع حرارة البحر كان أكثر احتمالًا بعشر مرات بسبب تغيّر المناخ.

وشرحت أن العاصفة كانت "تحمل الرطوبة من الأطلسي باتجاه إيبيريا وشمال المغرب، وبسبب مرورها فوق منطقة شديدة الدفء من المحيط، التقطت كمية أكبر من الرطوبة، ما يعني هطول كميات أكبر من الأمطار عند وصولها إلى اليابسة".. وساهم أيضًا نمط جوي يُعرف بـ"الانسداد الجوي"، يتمثل في منطقة ضغط مرتفع تُجبر الرياح على الالتفاف حولها، في توجيه عاصفة تلو أخرى نحو شبه الجزيرة الإيبيرية على مدى شهر كامل. ولا يزال العلماء يدرسون ما إذا كان تغيّر المناخ يزيد من تكرار مثل هذه الأنماط. وأشار معدّو الدراسة إلى أنه رغم أن عدد الوفيات قُدّر بنحو 49 شخصًا عبر الدول الثلاث، فإن الحصيلة بقيت منخفضة نسبيًا بفضل أنظمة الإنذار المبكر وجهود الإجلاء المنسقة.

دراسة علمية جديدة الاحترار العالمي زيادة شدة العواصف الممطرة العنيفة شبه الجزيرة الإيبيرية المحيط الأطلسي هطول أمطار غير معتادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

المتهمين

خلافات على ركنة دراجة نارية تتحول لمشاجرة بالزجاجات بالقاهرة

غرق طفل بالبحيرة

غرق صغير في مصرف بقرية عرفان بالبحيرة

السباح يوسف

بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد