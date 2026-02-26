قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة الأقصر تقر استحداث برنامج أكاديمي مشترك 2+2 Transfer program مع الصين|صور

شمس يونس

عقد مجلس جامعة الأقصر اجتماعه برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور سعدي الغول نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة أعضاء المجلس، حيث استعرض المجلس عددًا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والمجتمعية، واتخذ حزمة من القرارات التي تعكس توجه الجامعة نحو التطوير المؤسسي وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا.

وفي إطار دعم استراتيجية تدويل التعليم، وافق المجلس على استحداث برنامج أكاديمي مميز مشترك يدرس باللغة الصينية بكلية الألسن، بالتعاون مع جامعة شاندونغ نورمال بجمهورية الصين الشعبية، وفق نظام (2+2)، بما يتيح للطلاب دراسة العامين الأول والثاني بجامعة الأقصر، واستكمال العامين الثالث والرابع بالجامعة الشريكة بالصين، بما يسهم في صقل مهاراتهم الأكاديمية والثقافية وفتح آفاق أوسع للتأهيل الدولي.

كما وافق المجلس على اعتماد الخطة الخمسية لكلية التمريض، واعتماد الخطة الخمسية لكلية الهندسة، تمهيدًا لمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في ضوء خطة الجامعة لدعم الهياكل التنظيمية وتطوير الموارد البشرية بما يواكب متطلبات التوسع الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.

وفي سياق تعزيز الدور التدريبي والتخصصي للجامعة، وافق المجلس على تنفيذ دورة تدريبية ينظمها مركز تنمية الحرف اليدوية بعنوان «أساليب الكشف عن تزييف وتزوير الآثار بالطرق العلمية الحديثة» خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2026م، بما يعكس اهتمام الجامعة بدعم جهود حماية التراث والحفاظ على الهوية الحضارية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، أقر المجلس منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لعدد من المدرسين بقسم الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق، كما وافق المجلس على تعيين مدرس مساعد بقسم الآثار المصرية – تخصص آثار مصرية قديمة – بكلية الآثار في وظيفة مدرس بذات القسم، دعمًا للكوادر الأكاديمية وتعزيزًا للهيكل العلمي بالكليات.

كما وافق المجلس على منح درجات الدكتوراه لعدد من الباحثين بكلية الآثار في تخصصات دقيقة شملت ترميم الأحجار والمباني الأثرية، وعلاج وصيانة الأخشاب الأثرية، وآثار مصر في العصرين اليوناني والروماني، وترميم المباني الأثرية، بالإضافة إلى منح درجتي الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة تخصص جرافيك – شعبة رسوم متحركة وفنون الكتاب بكلية الفنون الجميلة.

كذلك أقر المجلس منح درجتي الماجستير في الآثار بتقدير ممتاز في تخصصي الفن المصري القديم والديانة المصرية القديمة.

وفيما يخص شؤون الطلاب، وافق المجلس على منح درجة دبلوم الإرشاد السياحي للعام الجامعي 2024/2025م (صيفي)، ومنح درجة الدبلوم في التربية بنظام الساعات المعتمدة لعدد (11) طالبًا وطالبة بكلية التربية.

وفي إطار ترسيخ مسؤولية الجامعة المجتمعية، وافق المجلس على قبول إهداء من شركة رامييدا للصناعات الدوائية بقيمة لدعم القوافل الطبية التي تنظمها كلية الطب، كما وافق على قبول إهداء من مركز رؤيا للعيون يتمثل في جهاز UNICOS موديل URK-700A لدعم الإمكانات التعليمية والتدريبية بكلية الطب، إلى جانب قبول تبرعين ماليين لسداد مصروفات التغذية لعدد من الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية من غير القادرين، تأكيدًا لالتزام الجامعة بدعم أبنائها وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهم.

وأكدت رئيس الجامعة أن هذه القرارات تأتي اتساقًا مع رؤية الجامعة الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يدعم مكانة جامعة الأقصر كمؤسسة أكاديمية رائدة تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الاقصر اخبار الاقصر جامعة الاقصر

