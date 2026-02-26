لتقديم مواد غذائية .. أسطول الحرية والصمود" يستعد للإبحار بإتجاه غزة

أفادت تقارير إعلامية بأن "أسطول الحرية والصمود" يستعد للإبحار في البحر الأبيض المتوسط في 12 أبريل المقبل بأكثر من 100 سفينة وقارب متوجها نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.



وأشارت التقارير إلى أن المبادرات البحرية المدنية المناهضة للحصار الإسرائيلي تدخل مرحلة جديدة بتوحيد أسطولي "الحرية" و"الصمود" اللذان كانا ينفذان مبادرات منفصلة في منظمة مشتركة تسمى "أسطول الحرية والصمود".

وفي وقت سابق ، وصلت سفينة الخير الحادية والعشرون، التي تحمل نحو 3300 طن من المساعدات الإنسانية التي أعدتها الهلال الأحمر التركي لإرسالها إلى غزة، إلى ميناء العريش.



وتحمل السفينة حوالي 175 ألف كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مواد النظافة والملابس ومواد الإيواء والاحتياجات الأساسية للحياة.

ومن المقرر أن تساهم هذه المساعدات، التي سيتم إيصالها إلى المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، في تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني الذي يعاني ظروفاً معيشية قاسية في غزة.

وسيتم تسليم مواد الإغاثة إلى الهلال الأحمر المصري، تمهيداً لنقلها إلى غزة.

وكان في استقبال سفينة الخير الـ21 في ميناء العريش كل من سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، ونائب الأمين العام للهلال الأحمر التركي، شكري جان، ومنسق الهلال الأحمر التركي في مصر، أمين بويز، بالإضافة إلى موظفي الهلال الأحمر التركي والمصري، ومسئولي الميناء والجمارك.

وأكد السفير شن، في كلمة له خلال مراسم الاستقبال، استمرار دعم تركيا للشعب الفلسطيني بشكل حازم.

وأشار إلى أن هذه الشحنة، التي أُرسلت في شهر رمضان بعد أقل من شهر من وصول سفينة تحمل 1400 طن في 25 يناير، تُعد أكبر سفينة مساعدات يتم إرسالها حتى الآن.



وأعرب شن عن استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين، قائلاً إن سفينة الخير الـ21، التي أبحرت في أجواء رمضان التي تتسم بالمشاركة والرحمة، لا تحمل مواد إغاثية فحسب، بل تحمل أيضاً معاني الأخوة والتضامن والأمل.

وأوضح شن أن السفينة تضم مساعدات إنسانية تشمل مجموعة واسعة من المواد الغذائية إلى مواد النظافة والإيواء والاحتياجات الأساسية للحياة.

وأكد أن تعزيز روح التضامن في هذه الأيام الصعبة والمباركة، وأن يكون المرء سبباً في إدخال الأمل إلى قلوب المحتاجين، هو أكبر مسئولية.

وأفاد بأن الإرادة المشتركة التي أظهرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي تشكل أقوى دعم في هذه العملية.



وأضاف شن أن تركيا، بفضل التعاون والتضامن مع مصر منذ بداية الأزمة، تواصل تنفيذ أكبر عملية مساعدات إنسانية خارجية في تاريخها.

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان أعرب خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عُقد في 4 فبراير عن تقديره للتعاون الذي أظهرته مصر مع تركيا بشأن المساعدات لغزة والأهمية الحيوية لذلك.

وأعرب بهذه المناسبة عن شكره للسلطات المصرية ممثلة في الرئيس السيسي.

وأوضح شن أن تركيا، بقيادة الرئيس أردوغان، تحشدت بكل إمكانياتها دولة وشعباً خلال هذه العملية، مؤكداً أن تركيا لن تتوانى عن استخدام كل إمكانياتها لتمكين أهالي غزة من إقامة حياة كريمة وحرة ومستقلة على أرضهم، ولن تتردد في تخصيص الموارد بالتعاون مع الدول الشقيقة مثل مصر.



وشدد شن في هذا السياق على ضرورة أن تتصرف جميع الأطراف بمسئولية للمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن وتوفير الخدمات الأساسية في غزة، وكذلك المساهمة في تعافي القطاع وإعادة إعماره.

وأفاد شن بأن تركيا تشارك إلى جانب مصر وبعض الدول الشقيقة الأخرى في مجلس السلام، وشارك وزير الخارجية هاكان فيدان في الاجتماع الذي عُقد في واشنطن برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب فيه عن استعداد تركيا لحشد كل إمكانياتها فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتقديم المساعدات الصحية، وتوفير الوحدات السكنية المتنقلة (20 ألف وحدة)، وأنشطة إعادة الإعمار.

وذكر أن 351 مأوى متنقلاً جاهز حالياً لإرسالها إلى غزة. وأشار شن إلى أن المستشفى الميداني جاهز أيضاً ليتم إرساله فور توفر الظروف المناسبة داخل غزة.

وشدد شن على ضرورة ألا تفرض إسرائيل قيوداً على إدخال المساعدات الإنسانية واسعة النطاق إلى غزة، وأن تفي بجميع التزاماتها بما يتوافق مع شروط المرحلة الثانية من خطة السلام.



وأضاف شن أنه مع وصول هذه السفينة، يبلغ إجمالي حجم المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى غزة 110 آلاف طن، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يشمل مئات شاحنات المساعدات التي أرسلتها المنظمات غير الحكومية التركية عبر مصر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المصرية.

واختتم شن حديثه بالقول إن السفارة ستقيم 5 موائد إفطار كبيرة في القاهرة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية التركية للعائلات الفلسطينية.