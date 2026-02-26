وادي دجلة يتوّج بدرع دوري عمومي الرجال والسيدات للإسكواش

تُوج فريق وادى دجلة للإسكواش بدرع الدورى العام لمرحلة عمومى رجال وسيدات لموسم 2025/2026، بعد أداء استثنائى فى البطولة التى أقيمت بمجمع الإسكواش باستاد القاهرة، ليواصل الفريق الدجلاوى تأكيد ريادته فى اللعبة على المستوى المحلى.

وجاء تتويج وادى دجلة بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مبارياته الخمس، حيث تغلب على أندية الأهلى، سبورتنج، سموحة، هليوبوليس، والجزيرة، ليحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

واحتل وادى دجلة المركز الأول، بينما جاء هليوبوليس فى المركز الثانى، وحل سموحة فى المركز الثالث، فى منافسات قوية شهدت مشاركة نخبة من أفضل لاعبى ولاعبات الإسكواش فى مصر.

ومثل فريق وادى دجلة فى البطولة كل من يوسف ابراهيم، علي ابو العينين، مازن هشام، سيف تامر، ادم حول، ادهم رشدى، هانيا الحمامي، هنا معتز، ناردين سامح، نور ابو المكارم، حيث قدموا جميعًا مستويات مميزة أسهمت فى حسم الدرع لصالح الفريق.

ويقود الجهاز الفنى والإدارى للفريق ك. كريم درويش رئيس الجهاز، وك.باسم مكرم المدير الفنى، وك. هشام مجدى المدير الإدارى، إلى جانب ك.مروان العربي مدرب، وكابتن أدهم الصعيدي مدرب، والذين كان لهم دور كبير فى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا وتحفيزهم لتحقيق العلامة الكاملة.

ويعكس هذا الإنجاز قوة منظومة الإسكواش داخل أندية وادى دجلة، وقدرتها المستمرة على المنافسة وحصد الألقاب بفضل التخطيط الفنى والإدارى المميز، إلى جانب امتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين المصنفين والمواهب الواعدة فى اللعبة.