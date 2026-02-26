قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
رياضة

وادي دجلة يتوّج بدرع دوري عمومي الرجال والسيدات للإسكواش

عبدالله هشام

تُوج فريق وادى دجلة للإسكواش بدرع الدورى العام لمرحلة عمومى رجال وسيدات لموسم 2025/2026، بعد أداء استثنائى فى البطولة التى أقيمت بمجمع الإسكواش باستاد القاهرة، ليواصل الفريق الدجلاوى تأكيد ريادته فى اللعبة على المستوى المحلى.

وجاء تتويج وادى دجلة بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مبارياته الخمس، حيث تغلب على أندية الأهلى، سبورتنج، سموحة، هليوبوليس، والجزيرة، ليحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

واحتل وادى دجلة المركز الأول، بينما جاء هليوبوليس فى المركز الثانى، وحل سموحة فى المركز الثالث، فى منافسات قوية شهدت مشاركة نخبة من أفضل لاعبى ولاعبات الإسكواش فى مصر.

ومثل فريق وادى دجلة فى البطولة كل من يوسف ابراهيم، علي ابو العينين، مازن هشام، سيف تامر، ادم حول، ادهم رشدى، هانيا الحمامي، هنا معتز، ناردين سامح، نور ابو المكارم، حيث قدموا جميعًا مستويات مميزة أسهمت فى حسم الدرع لصالح الفريق.

ويقود الجهاز الفنى والإدارى للفريق ك. كريم درويش رئيس الجهاز، وك.باسم مكرم المدير الفنى، وك. هشام مجدى المدير الإدارى، إلى جانب ك.مروان العربي مدرب، وكابتن أدهم الصعيدي مدرب، والذين كان لهم دور كبير فى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا وتحفيزهم لتحقيق العلامة الكاملة.

ويعكس هذا الإنجاز قوة منظومة الإسكواش داخل أندية وادى دجلة، وقدرتها المستمرة على المنافسة وحصد الألقاب بفضل التخطيط الفنى والإدارى المميز، إلى جانب امتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين المصنفين والمواهب الواعدة فى اللعبة.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

مقابر

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

توك توك

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

لوتس إميرا 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

بالصور

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

