داليا الأتربي: مسلسل صحاب الأرض عمل فني يمثل نموذجًا واعيًا لدور الدراما في كشف الحقائق

أشادت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل صحاب الأرض، مؤكدة أن العمل يمثل نموذجًا واعيًا لدور الدراما في كشف الحقائق التاريخية وتسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من خلال معالجة درامية إنسانية موثقة تضع المشاهد أمام الواقع دون تزييف.

وأكدت الأتربي - في تصريح اليوم - أن ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة تجاه المسلسل تعكس مدى تأثيره وقوته، وتثبت أن الفن الصادق قادر على إزعاج من يخشون الحقيقة، وأن ما قُدم على الشاشة لم يكن مجرد عمل فني، بل رسالة وعي ضمير تكشف جرائم وانتهاكات يحاول الاحتلال طمسها أو تبريرها.

وأضافت أن الدراما المصرية تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، لما لها من قدرة على الوصول إلى وجدان الشعوب، وتشكيل الرأي العام العربي والدولي، والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددة على أن مصر كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما وجهت عضو مجلس الشيوخ تحية تقدير وإشادة لدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقدمه من أعمال درامية وطنية جادة وواعية، تعكس مسؤولية إعلامية وفنية حقيقية، وتسهم في بناء الوعي، وترسيخ الانتماء، والتأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه قضايا الأمة.

واختتمت الدكتورة داليا الأتربي بيانها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في إنتاج هذا النوع من الأعمال التي تجمع بين القيمة الفنية والرسالة الوطنية، وتوظف الدراما المصرية كقوة ناعمة فاعلة في مواجهة حملات التضليل، ونصرة الحق، وإعلاء صوت العدالة.