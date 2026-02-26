قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
داليا الأتربي: مسلسل صحاب الأرض عمل فني يمثل نموذجًا واعيًا لدور الدراما في كشف الحقائق

حسن رضوان

أشادت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل صحاب الأرض، مؤكدة أن العمل يمثل نموذجًا واعيًا لدور الدراما  في كشف الحقائق التاريخية وتسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من خلال معالجة درامية إنسانية موثقة تضع المشاهد أمام الواقع دون تزييف.

وأكدت الأتربي - في تصريح اليوم -  أن ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة تجاه المسلسل تعكس مدى تأثيره وقوته، وتثبت أن الفن الصادق قادر على إزعاج من يخشون الحقيقة، وأن ما قُدم على الشاشة لم يكن مجرد عمل فني، بل رسالة وعي ضمير تكشف جرائم وانتهاكات يحاول الاحتلال طمسها أو تبريرها.

وأضافت أن الدراما المصرية تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، لما لها من قدرة على الوصول إلى وجدان الشعوب، وتشكيل الرأي العام العربي والدولي، والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددة على أن مصر كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما وجهت عضو مجلس الشيوخ تحية تقدير وإشادة لدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقدمه من أعمال درامية وطنية جادة وواعية، تعكس مسؤولية إعلامية وفنية حقيقية، وتسهم في بناء الوعي، وترسيخ الانتماء، والتأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه قضايا الأمة.

واختتمت الدكتورة داليا الأتربي بيانها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في إنتاج هذا النوع من الأعمال التي تجمع بين القيمة الفنية والرسالة الوطنية، وتوظف الدراما المصرية كقوة ناعمة فاعلة في مواجهة حملات التضليل، ونصرة الحق، وإعلاء صوت العدالة.

