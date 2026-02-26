أحمد هيكل: أصبت بـ3 أنواع مختلفة من السرطان

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إنّه واجه تحديات صحية كبيرة خلال حياته، حيث أصيب بثلاثة أنواع من السرطان على مدى السنوات الماضية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنه اكتشف إصابته الأولى عام 2008، والثانية في 2013، والأخيرة قبل عامين، مؤكداً: «الحمد لله عدينا».

وتابع، أن اللحظة التي أخبر فيها والده الأستاذ محمد حسنين هيكل بمرضه كانت من أصعب اللحظات، قائلاً: «عمري في حياتي ما شفت الأستاذ هيكل بيعيط أكنه طفل صغير زي اليوم ده».

وشار إلى أن زوجته مي كانت سنداً ودعماً لا يُقدّر، مضيفاً: «مي كانت معايا.. مي وقفت معايا في كل رحلتي دي، مي هي الحيطة اللي بسند عليها».

كما تحدث الدكتور هيكل عن الصعوبات المالية التي مر بها خلال مسيرته، قائلاً: «أيام عندك طيارة ويخت وعيشة زي الفل، وفجأة في لحظة ما كنتش عارف أدفع جامعة بنتي».

وأوضح أن هذه التجارب علمته الصبر والتحكم في الضغوط واتخاذ قرارات رشيدة رغم الأزمات الاقتصادية والشخصية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية القيم التي تعلمها من والده، مثل الصراحة والاحترام للقانون، والشعور بالرضا النفسي: «الأستاذ هيكل كان تملي عنده رضا نفسي شديد، إنك بتعملي خير لعيلتك ولمجتمعك»