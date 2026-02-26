أزهري: تلبس الجن بالإنسان مثبت بالقرآن والسنة النبوية

قال الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، إن الجن قد يدخل جسم الإنسان، مؤكدًا أن هذا الأمر مثبت بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

وأوضح الشيخ أشرف عبد الجواد رداً على سؤال حول ما إذا كان ما يظهر من بعض الأشخاص بأصوات مختلفة مرضًا نفسيًا، وأن الجن يمكن أن يتلبس بالإنسان، مستشهدًا بما رواه ابن أحمد بن حنبل عن والده، حين قال: "من يقول إن الجن لا يدخل جسم الإنسان فهم كاذبون، من الذي يتكلم عن لسانه".

تلبس الجن بالإنس ثابت بالقرآن الكريم

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، ، خلال حواره ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن التعامل مع الجن يتضمن السؤال عن اسمه وديانته وبلده، مؤكدًا أن هذا التلبس ثابت في القرآن الكريم.

وأوضح ان الله قال : "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ"، وأن السنة النبوية ذكرت حالات تلبس مماثلة، مثل ما يتعلق بالمرأة السوداء التي تصرع.