توابع الحلقة 9.. استدعاء ريهام حجاج في قضية قتل أسماء أبو اليزيد

أذاعت قناة CBC دراما الحلقة التاسعة من مسلسل توابع، من بطولة الفنانة ريهام حجاج.

وشهدت الحلقة عددا من الاحداث، استدعاء شهيرة من قبل النيابة لسماع اقولها في مقتل ليلي، كما اكتشف طارق ان ليلي ليست حامل وكانت تكذب عليه.

قصة مسلسل توابع:



تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

أبطال مسلسل توابع



العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.